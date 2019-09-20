الزمالك يكشف استعداداته الأخيرة لمباراة الأهلي

تحدث أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن استعدادات الفريق لمباراة السوبر أمام الأهلي اليوم الجمعة. قال أمير مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم: "اللاعبون في حالة تركيز، وأظهروا جدية كبيرة خلال المران الأخير، الأمر الذي أسعد المدرب الصربي ميتشو، الكل لديه الرغبة لتحقيق اللقب الرابع في الموسم". الأمر الذي أسعد المدرب الصربي ميتشو، الكل لديه الرغبة لتحقيق اللقب الرابع في الموسم". Advertisements أضاف: "أغلقنا ملف مباراة بطل السنغال، إفريقيا دائما ما تكون لها أجواء خاصة، ولكننا أغلقنا ملف تلك المباراة بشكل تام وتركيزنا على لقاء الأهلي". أغلقنا ملف تلك المباراة بشكل تام وتركيزنا على لقاء الأهلي". تابع: "رسالتي للاعبين كانت واضحة، تقدموا أفضل كرة في مصر، وبإمكانكم تحقيق الفوز، إذا كان لديكم الروح والقوة والرغبة في ذلك" اختتم مناشدا الجماهير بالالتزام غدا، في إطار رغبته بعودة الجمهور مرة أخرى للمدرجات في بطولة الدوري.

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