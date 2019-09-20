نقل مباراة الاهلي وكانو الغيني الى القاهرة

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الجهات الأمنية وافقت على إقامة مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في اياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا الى أحد ملاعب القاهرة. الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في اياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا الى أحد ملاعب القاهرة. يذكر ان الاهلي قد فاز في القاء الاول بملعب كانو الغيني بهدفين نظيفين.

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