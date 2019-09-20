بالصور.. وزير الرياضة يشهد إفتتاح النسخة الثانية من مهرجان إبداع مراكز الشباب

شهد مساء اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الكاتب الصحفي ياسر رزق، حفل افتتاح مهرجان الابداع لمراكز الشباب في نسخته الثانية، وذلك بمسرح وزارةالشباب.

كما شهد الاحتفال حضور عدد كبير من الرياضيين والفنانين والإعلاميين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم بعض العروض الاستعراضية، وفيلم للمواهب المشتركة بالمهرجان

وتأتي النسخة الثانية من مهرجان إبداع مراكز الشباب تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتبلغ قيمة جوائز المهرجان ٢

مليون ونصف.

وفي كلمته اكد وزير الرياضة على توجيهات القيادة السياسية في دعم الشباب واكتشاف الموهوبين منهم في مختلف المجالات، لافتا الي ان مهرجان ابداع لمراكز الشباب يستهدف عدد كبير من شباب مصر في كل مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي أصبحت تشهد تطورا ملحوظا جميع المستويات.

Advertisements

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، ان مهرجان ابداع يتضمن عدد من المجالات الثقافية والابتكارات

العلمية، والفنية، والمسرح، والقصة القصيرة، الرسم، والتصوير.

وفي المقابل أشاد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بمستوى المشاركين بمسابقة الإبداع، واصفا إياهم بأنهم محترفون.

وقال «رزق»، خلال كلمته بحفل افتتاح مهرجان «إبداع» الموسم الثاني لمراكز الشباب: «نأمل أن يفرغ المهرجان مشاركين يعبرون عن قوة مصر الثقافية لأن قوة مصر ليست في البنية التحتية والمشروعات فقط، ولكن في تعزيز الشخصية المصرية».

وأضاف «رزق» أن مراكز الشباب هي أكبر شبكة وطنية مصرية تربط المواطنين المصريين ببعض، والذي يعتبر بيت الأسرة المصرية، مختتما حديثه بالثناء على مجهود وزيز الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.