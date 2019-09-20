بمشاركة محمد النني.. بشكتاش يتلقى هزيمة قاتلة في الدوري الأوروبي

تلقى بشكتاش التركي هزيمة قاتلة بمشاركة محمد النني، من نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب باسينكي.
سجل اهداف اللقاء لبشكتاش ادملياتيتش في الدقيقة 29، وسجل لاعب سلوفان اسيل يوزهيكوف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 46.
بينما سجل لاصحاب الارض أندريز سبورار في الدقائق14و58، وفي الوقت بدل من الضائع من زمن المباراة سجل مارين ليوبيسيتش و محمد رسلالة هدفي الفوز.
وبهذه النتيجه يتصدر سلوفان براتيسلافا ترتيب المجموعة الحادية عشر بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن سبورتنج براجا، بينما يتذيل بشكتاش الترتيب بلا رصيد.
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