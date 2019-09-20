سبورتنج براجا يفوز على وولفرهامبتون في الدوري الأوروبي

حقق فريق سبورتنج براجا البرتغالي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري أحمد حسن كوكا الفوز علي مضيفه وولفرهامبتون الانجليزي، بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب مولينيو ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب مولينيو ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. سجل هدف اللقاء ريكاردو هورتا في الدقيقة 71، وبهذه النتيجة يحتل سبورتنج براجا المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الحادية عشرة بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الثالث بالمجموعة.

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