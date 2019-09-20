حقق فريق مانشستر يونايتد الانجليزي الفوز علي نظيره أستانا بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. أولد ترافورد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. سجل هدف اللقاء ماسون جرينوود في الدقيقة 73. وبهذه النتيجة يحصل مانشستر يونايتد على أول ثلاث نقاط يحتل بها المركز الأول في ترتيب المجموعة الأخير بينما يتذيل الترتيب فريق أستانا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يخطف فوزا صعبا في الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.