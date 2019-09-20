فرج عامر يتسلم درع منطقة إسكندرية للسباحة

تسلم محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الدرع العام لمنطقة السباحة بالإسكندرية. برئاسة الأستاذ طارق الوكيل عضو مجلس إدارة النادي . وذلك بعدما توج نادى سموحة بدرع منطقة الإسكندرية للسباحة ،بعد أن استحوذ سباحو سموحة علي منصات التتويج والميداليات المختلفة.

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