رود خوليت ينصح ريال مدريد بمدرب برشلونة الأسبق

نصح الأسطورة الهولندية رود خوليت، نادي ريال مدريد بالتعاقد مع مدرب برشلونة السابق، والمدرب الحالي لنادي مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” لمساعدة الفريق على حل مشاكله التكتيكية التي كادت تُكبده خسارة تاريخية على ملعب حديقة الأمراء.

وتعرض ريال مدريد للخسارة 0/3 أمام بطل الدوري الفرنسي “باريس سان جيرمان” أول أمس الاربعاء بافتتاح دوري أبطال أوروبا.

وفي ستوديو بي إن سبورتس، قال روود خوليت، نجم ميلان وتشيلسي السابق: “بالنسبة لي كان قرارًا غريبًا عودة زيدان..لماذا؟”.

وأضاف “كان يجب أن يبقى كأسطورة، كان ينبغي ألا يعود مرة أخرى. لكنه ما زال يريد القيام بذلك”.

وواصل “زيدان لن يكرر ما فعله في السابق. سيكون ذلك صعبًا مع فريق يعيش مرحلة بناء”.

وحاول زين الدين زيدان ضم مواطنه “بول بوجبا” خلال الميركاتو الصيفي الماضي، كما حاول أيضًا التخلص من جاريث بيل.

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وعلق رود خوليت على الأحداث التي مر بها صيف ريال مدريد، قائلًا: “لقد أراد شراء لاعب واحد على الأقل مقابل 150 مليون يورو، وحاول التخلص من لاعبين لكن لا أحد يريدهم. هل يمكنك أن تتخيل؟ هؤلاء هم لاعبو ريال مدريد، ولا أحد يريدهم. لا أحد أراد جاريث بيل في إنجلترا. إنها مشكلة بالنسبة لزيدان”.

جوارديولا الحل

يعتقد خوليت أن المدرب الكتالوني “جوزيب جوارديولا” الوحيد القادر على مساعدة ريال مدريد في الوقت الراهن، لكن هذا يعتمد على إمكانية خيانته لفريقه الأسبق “برشلونة”.

ودرب جوارديولا في الدوري الألماني واستطاع التتويج بلقب المسابقة ثلاث مرات متتالية مع بايرن ميونخ.

وبعد انتقاله للتدريب في إنجلترا، فاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين مع مانشستر سيتي.

وقال رود خوليت “آمل أن يقوم بهذه المهمة ويتولى تدريب ريال مدريد في المستقبل. سيكون ذلك حبة الكرز على الكعكة بالنسبة له كمدير فني”.

وختم حديثه “لقد رأينا الشيء نفسه مع يورجن كلوب: لديه فلسفة مختلفة عن أخلاقيات العمل، لكن تمكن من العمل مع نظام ليفربول. أريد من بيب أن يفعل ذلك الآن، لما يقدمه لكرة القدم”.