علي محمد علي: البدري لن ينجح إلا في حالة واحدة!

أوصى المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي” المدير الفني الجديد لمنتخب مصر “حسام البدري” بإتباع استراتيجية الأسطورتين “محمود الجوهري وحسن شحاته” خلال فترته مع المنتخب، إذا ما أراد تحقيق النجاح وترك بصمة لا تُنسى.

ووصف معلق قنوات beIN sports الظروف التي عُين فيها البدري مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب الفراعنة بالمثيرة للجدل، متمنيًا له النجاح والتوفيق بعد العودة إلى عالم التدريب بعد غياب دام 15 شهرًا منذ إقالته من تدريب الأهلي.

وقال علي محمد علي في حديث خص به MercatoDay “تعيينه جاء بعد جدل كبير وهذا قد يلقي بظلاله على اختياراته ومسيرته، على كل حال أتمني لحسام البدري النجاح والتوفيق”.

واستدرك “لكن إذا أراد تحقيق النجاح بحق فعليه اتباع استراتيجية محمود الجوهري وحسن شحاته، والبداية من جانب الاتحاد المصري وليس منه”.

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وأوضح” يجب أن تترك له حرية اختيار جهازه الفني دون تدخلات من أحد، وبعدها قد نرى مرحلة نجاح وازدهار نتمناها جميعًا لمنتخب مصر، كل ما أتمناه أن يتذكر طريقة عمل الجوهري وشحاته، والاتحاد عليه دور هام يتمثل في توفير كافة الصلاحيات له”.

وأشار علي محمد علي “من المهم أيضًا أن ينسى البدري الانتماءات في الاختيارات، ويحاول الابتعاد عن التوازنات. أتمني أن يكون استفاد كذلك من توديعه لتصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ويكون استفاد من أخطاء سوء الإعداد والاختيارات”.

وختم “لا يسعنى سوى تمني التوفيق لحسام البدري في مشواره، وكأس العالم 2022 هدف وأمنية بإذنً الله تتحقق معه”.