مانشستر يونايتد يكتفى بهدف في شباك أستانا

فاز مانشستر يونايتد الإنكليزي على ضيفه أستانا الكازاخي 1-صفر اليوم الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة 12 في الـ"يوروبا ليغ".



وسجل غرينوود (17 عامًا) هدفه الأول مع "الشياطين الحمر" ، ليمنح يونايتد الساعي للعودة الى دوري الابطال، النقاط الثلاث على ملعب "أولد ترافورد" (73).



وأجرى المدرب النروجي أولي غونار سولشار تسعة تغييرات على التشكيلة التي فازت 1-صفر على ليستر سيتي في الدوري المحلي السبت، وأبقى على المهاجم ماركوس راشفورد والصربي نيمانيا ماتيتش.



وفرض يونايتد سيطرته المطلقة على اللقاء وهدد مرمى الضيوف في مناسبات عدة لا سيما عن طريق راشفورد والبرازيلي فريد قبل أن تثمر جهود الفريق عن هدف غرينوود بعدما وصلته الكرة من فريد على الجهة اليمنى، مهدها لنفسه داخل المنطقة مراوغًا المدافعين وأسكنها بيمناه الشباك.



وأصبح غرينوود أصغر لاعب يسجل ليونايتد في البطولات الأوروبية.



وفي مباراة أخرى، تعادل بارتيزان بلغراد الصربي مع ألكمار الهولندي 2-2.

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