رياضة | الأهلي يجتمع مع الزمالك في فندق واحد بسبب "أنغام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجتمع مع الزمالك في فندق واحد بسبب "أنغام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل مسؤولو النادي الأهلي إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى فندق أخر بالإسكندرية وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري.

وجاء نقل إقامة الأهلي إلى فندق أخر بسبب تواجد حفل كبير للمطربة أنغام الليلة في نفس الفندق الذي يعتاد الأهلي على الإقامة به في الإسكندرية.

وتصادف تواجد بعثة الزمالك في الفندق الذي نقل الأهلي إقامته به، وطلب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، من اللاعبين، عدم الخروج من الغرف والاحتكاك مع لاعبي الزمالك خوفا من الخروج عن تركيزهم.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن إطار كأس السوبر المصري. وغاب عن القائمة الدولي المغربي وليد أزارو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر بعد استبعاد المدير الفني فايلر، فيما يغيب أيمن أشرف بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة بيراميدز التي أقيمت بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم. Advertisements وجاءت قائمة المارد الأحمر كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي. في خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، محمود متولي، محمود وحيد، علي معلول. في الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سلميان، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، أليو ديانج، جيرالدو. ويلعب الأهلي المباراة نظرًا لانه بطل الدوري المصري ، بينما يلعب الزمالك كصفته بطلاً لكأس مصر.

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