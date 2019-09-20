رياضة | طارق سليمان : مباريات السوبر تظل في الذاكرة ولا نستطيع نسيانها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان : مباريات السوبر تظل في الذاكرة ولا نستطيع نسيانها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق أن مباريات كأس السوبر المصري تظل في الذاكرة ولا يمكن نسيانها.



وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"مباريات الأهلي والزمالك لا يمكن توقعها وتكون نسبة الفوز فيها متساوية للفريقين والزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين".



وأضاف :"أتمنى التوفيق لمحمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي في المباراة".



واختتم سليمان تصريحاته قائلاً :"واجهنا الزمالك في 3 بطولات سوبر، فزنا في بطولتين وخسرنا مباراة وهي مباريات تظل في الذاكرة ولا نستطيع نسيانها".