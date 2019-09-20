رياضة | طارق سليمان : مباريات السوبر تظل في الذاكرة ولا نستطيع نسيانها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان : مباريات السوبر تظل في الذاكرة ولا نستطيع نسيانها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"مباريات الأهلي والزمالك لا يمكن توقعها وتكون نسبة الفوز فيها متساوية للفريقين والزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين".
وأضاف :"أتمنى التوفيق لمحمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي في المباراة".
واختتم سليمان تصريحاته قائلاً :"واجهنا الزمالك في 3 بطولات سوبر، فزنا في بطولتين وخسرنا مباراة وهي مباريات تظل في الذاكرة ولا نستطيع نسيانها".
- التشكيل المتوقع لنادي الاهلي وفريق الزمالك :-
واستقر فايلر على التشكيلة الأساسية التي ستدخل مباراته أمام فريق الزمالك في بطولة السوبر الأوروبي، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي.
محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - صلاح محسن.
وسيدخل ميتشو مدرب الزمالك بالقوة الضاربة له في القمة أمام النادي الاهلي، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي.
محمد عواد - حمدي النقاز - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - محمود عبد الرازق شيكابالا - يوسف أوباما - مصطفى محمد.