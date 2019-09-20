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رياضة | طارق سليمان : مباريات السوبر تظل في الذاكرة ولا نستطيع نسيانها

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أكد طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق أن مباريات كأس السوبر المصري تظل في الذاكرة ولا يمكن نسيانها.


وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"مباريات الأهلي والزمالك لا يمكن توقعها وتكون نسبة الفوز فيها متساوية للفريقين والزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين".


وأضاف :"أتمنى التوفيق لمحمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي في المباراة".


واختتم سليمان تصريحاته قائلاً :"واجهنا الزمالك في 3 بطولات سوبر، فزنا في بطولتين وخسرنا مباراة وهي مباريات تظل في الذاكرة ولا نستطيع نسيانها".

- التشكيل المتوقع لنادي الاهلي وفريق الزمالك :-

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واستقر فايلر على التشكيلة الأساسية التي ستدخل مباراته أمام فريق الزمالك في بطولة السوبر الأوروبي، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي.

محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - صلاح محسن.

وسيدخل ميتشو مدرب الزمالك بالقوة الضاربة له في القمة أمام النادي الاهلي، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي.

محمد عواد - حمدي النقاز - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - محمود عبد الرازق شيكابالا - يوسف أوباما - مصطفى محمد.

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