رياضة | طبيب النصر يزف خبر سار قبل مواجهة الحزم بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب النصر يزف خبر سار قبل مواجهة الحزم بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني؛ خبرا سعيدا قبل مواجهة الحزم بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الجهاز الطبي للفريق؛ جاهزية الثنائي يحيى الشهري ومختار علي؛ للعودة إلى تدريبات العالمي وذلك بعد غيابهما في الفترة الأخيرة للإصابة.

وغاب الشهري؛ عن مباراة فريقه أمام السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث انتهت المباراة بفوز السد بثلاثية مقابل هدف وتأهله لدور الأربعة.

وكانت إدارة نادي النصر السعودي؛ أصدرت قرارا سعيدا لجماهيرها قبل مواجهة الحزم؛ بالجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان.

وقررت إدارة العالمي؛ فتح مدرجات ملعب الملك فهد الدولي بالرياض أمام جماهيرها مجانا؛ عندما يستضيف الحزم الجمعة المقبلة.

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وأعلنت الإدارة أن التذاكر المجانية تشمل الملعب بكل درجاته باستثناء المنصة، وسيكون بمقدور كل مشجع حجز تذكرته إلكترونياً بالدخول إلى موقع تذاكر السعودية، وحجز موقعه وطباعة تذكرته مجاناً (تذكرة لكل مشجع كحد أقصى).

وخفضت الإدارة أسعار تذاكر المنصة الفضيه إلى 100 ريال بدلاً من سعرها السابق 1500 ريالاً، والمنصة الذهبية إلى 300 ريال بدلا من 2000 ريال في السابق.

يأتي ذلك بعد أيام من وداع الفريق الأصفر مسابقة دوري أبطال آسيا، من دور الثمانية إثر خسارته من فريق السد القطري بثلاثة اهداف في مقابل هدف واحد الإثنين الماضي، فيما تعادل في آخر مبارياته الدورية أمام الشباب من دون أهداف.

ومن المقرر أن يستضيف النصر الحزم؛ على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض؛ مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري وكأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الجدير بالذكر، أن نادي النصر السعودي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، وذلك بفارق الأهداف عن صاحب المركز الأول نادي الهلال.