رياضة | أول رد من مورينيو بعد خسارة ريال مدريد من باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من مورينيو بعد خسارة ريال مدريد من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق ريال مدريد الإسباني لهزيمة ثقيلة من نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا

وكشفت بعض التقارير الإسبانية إن مورينيو هو اسعد شخص بعد خسارة ريال مدريد واقتراب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من الرحيل عن تدريب الريال خلال الفترة المقبلة.

ويأمل جوزيه مورينيو في قيادة تدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة والعودة مرة أخرى إلى السانتياجو برنابيو، وكان ذلك واضحا من خلال بعض التصريحات له في الفترة الأخيرة بعد رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد.

ورحل جوزيه مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد خلال منتصف الموسم الماضي بعد النتائج السيئة التي حققها مع النادي الإنجليزي، وتولي أولي جونار سولشاير قيادة تدريب الفريق خلفا له.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط بعد 5 جولات من بداية الليجا.