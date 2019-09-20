رياضة | موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم 20-9-2019 في السوبر المصري والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم 20-9-2019 في السوبر المصري والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد "برج العرب" بالإسكندرية مساء غدا الجمعة، لمتابعة المواجهة النارية بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري، لموسم 2017 -2018، حيث تحظي المواجهة بأهمية كبيرة لدي الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم والتي تتطلع لمشاهدة مباراة ممتعة بين القطبين.

الأهلي ينفرد بالرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجا بكأس السوبر المصري برصيد 10 ألقاب، بينما حقق الزمالك لقب البطولة 3 مرات فقط، وحصل نادي المقاولون العرب علي اللقب مرة وحيدة عام 2004، وتوج حرس الحدود باللقب مرة عام 2009.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري:

تنطلق المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 20 من شهر سبتمبر لعام 2019، وجاء ذلك بعدما قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم موعد المباراة لمدة 60 دقيقة لتقام في السابعة بدلًا من الثامنة مساءًا وإليكم موعد المباراة وفقًا لتوقيتات أبرز الدول العربية والعالمية:

قطر: الثامنة مساءًا

المغرب: السادسة مساءًا

عمان: التاسعة مساءًا

فلسطين: الثامنة مساءًا

السعودية: الثامنة مساءًا

الامارات: التاسعة مساءًا

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اليمن: الثامنة مساءًا

روسيا: الثامنة مساءًا

فرنسا: السابعة مساءًا

ألمانيا: السابعة مساءًا

إنجلترا: السادسة مساءًا

ايطاليا: السابعة مساءًا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري:

سيكون البث التليفزيوني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم الجمعة 20-9-2019 متاحًا عبر قنوات أون سبورت، ونايل سبورت التردد الأرضي والفضائي، ويسبق اللقاء استوديو تحليلي مميز يضم كوكبة من ألمع نجوم كرة القدم المصرية وإليكم تردد القنوات:

- أون سبورت: يمكن استقبال القناة عبر التردد الفضائي على القمر الصناعي نايل سات - التردد 10853 H – معدل الترميز 27500 – معامل الخطأ 6/5

- نايل سبورت: يمكن استقبال البث الأرضي للقناة على التليفزيون العادي باستخدام الإريال الداخلي، أو وصلة ( ار اف -RF ) التي يتم توصيلها بسلك الفضائي ، ويتم بعدها عمل بحث عن القناة من نوعية ( D TV أو Digital TV أو DVB T1 أو DVB T2 ).

أما تردد البث الفضائي للقناة على القمر الصناعي نايل سات هو: 11843 أفقي أو رأسي – معدل ترميز 27500.