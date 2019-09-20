رياضة | مانشستر يونايتد يحقق فوزا هزيلا على أستانا في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحقق فوزا هزيلا على أستانا في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا هزيلا على فريق أستانا الكازاخستاني بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل الشاب جرينوود هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة بالدقيقة 73 من المباراة بعد تمريرة رائعة من فريد لاعب خط الوسط، واضاع الفريق الإنجليزي الكثير من الفرص خلال أحداث المباراة.

وكان مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف أيضا على فريق ليستر سيتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريمرليج.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط، وبفارق 7 نقاط عن فريق ليفربول صاحب الصدارة حتى الآن برصيد 15 نقطة بعد 5 جولات من بداية البطولة.

وغاب اللاعب الفرنسي بول بوجبا عن مانشستر يونايتد في المباراتين بداعي الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع الفريق قبل مباراة ليستر سيتي.

