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نجم بوروسيا دورتموند يشعل التكهنات حول مستقبله

أشعل نجم يحمل قميص بوروسيا دورتموند التكهنات من جديد حول مستقبله الكروي. نجم الفريق الأصفر ترك الباب مفتوحاً أمام الفرق الراغبة في الحصول على خدماته، في ظل توقعات بدخول أكثر من فريق أوروبي كبير على الخط.

أثبت نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو أنه قادم بقوة في عالم الساحرة المستديرة، فالدولي الإنجليزي يلفت الأنظار بقوة من مباراة لأخرى، ويرفع من أسهمه بشكل كبير في بورصة اللاعبين.

ويتصارع أكثر من فريق أوروبي كبير بهدف الظفر بخدمات سانشو، الذي لم يغلق بدوره الباب بالمرة أمام الفرق المهتمة به. وفي هذا الشأن، نقلت صحيفة "ميترو" البريطانية عن سانشو قوله "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل...أريد فقط أن أعطي 100% لفريق بوروسيا دورتموند".

وتابع النجم الواعد "أريد حقاً تحقيق نتائج جيدة مع بوروسيا دورتموند. أريد الفوز بالألقاب وإعطاء كل شيء"، وأردف: "الأمر جنوني، فقد حصل كل شيء بسرعة كبيرة، لكن لدي فريق كبير يساعدني على البقاء متواضعاً".

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في المقابل، يأتي فريق مانشستر يونايتد على رأس الفرق المهتمة بخدمات جادون سانشو، فقد كشف ميشائيل تسورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند أن الفريق الألماني، اجتمع بالفعل مع "الشياطين الحمر" بهف مناقشة مستقبل اللاعب.

وكان جادون سانشو قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أنه لا يُمانع بالمرة في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية أنه لا يمانع أيضا في الانتقال إلى الدوري الإسباني.

يشار إلى أن جادون سانشو (19 عاماً)، يرتبط بعقد مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى صيف سنة 2022. أما عن القيمة المالية للدولي الإنجليزي في سوق الانتقالات، فتصل إلى 100 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.