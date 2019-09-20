الامارات | صفقات العين الجديدة في «الاختبار الأول» أمام كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات العين الجديدة في «الاختبار الأول» أمام كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل فريق العين، اليوم، رحلة دوري الخليج العربي على أرضه وبين جمهوره في استاد هزاع بن زايد أمام اتحاد كلباء الساعة 18:45. وستتوجه الأنظار صوب الصفقات الجديدة لـ«الزعيم»، وعلى رأسها أغلى صفقة في الانتقالات الصيفية بالدوري، البرازيلي كايو كانيدو، الذي انتقل إلى العين من الوصل مقابل ستة ملايين دولار.

ولن ترضى جماهير الزعيم سوى بالفوز عطفاً على تسع صفقات جديدة عزز بها العين صفوفه للمنافسة على كل البطولات، ومن أبرزهم أيضاً التوغولي لابا كودجو، والجزائري عبدالرحمن مزيان، وعدد من اللاعبين المواطنين والمقيمين.

ويأمل العين أن يترك انطباعاً جيداً لدى جمهوره اليوم من خلال الفوز والاداء أيضاً، لكن المباراة لن تكون سهلة، خصوصاً أمام كلباء صاحب الطموحات الكبيرة.

وكان العين اختتم تدريباته خلف أبواب مغلقة من أجل منح اللاعبين المزيد من التركيز، وهي طريقة لم تعهدها الجماهير العيناوية مع المدربين خلال السنوات الماضية، إلا في بعض المباريات بالغة الأهمية.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، بمن فيهم الدوليون، كما شارك لابا كودجو هو الاخر الذي قدم له زملاؤه التعازي في وفاة والده خلال الأيام الماضية، وظهر كودجو بمعنويات عالية وبلياقة بدنية جيدة أكد من خلالها جاهزيته لقيادة خط هجوم الفريق في لقاء اليوم.

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في المقابل، يدخل كلباء المواجهة وعينه على تحقيق الفوز على غرار الموسم الماضي حينما فرض التعادل الايجابي 2-2 على «الزعيم» في الملعب نفسه، بعد أداء جيد من لاعبيه، وعزز الفريق صفوفه خلال فترة الانتقالات بعدد كبير من اللاعبين الجدد.

وتعاقدت إدارة اتحاد كلباء، مع ثلاثة لاعبين أجانب يتقدمهم الأردني ياسين البخيت، والتوغولي بينيل مالابا أحد أغلى الصفقات في الدوري، والبرازيلي ادريانو هنريكي، بينما احتفظت بالمجري بالازس جوجاك الذي يعد أحد أبرز مصادر الخطورة في وسط الفريق، كما فضلت الإدارة المحافظة على الاستقرار الفني باستمرار المدرب الإيطالي فابيو فيفياني.

الغيابات

العين: لا يوجد.

كلباء: خالد شماريخ، حمد الحمادي، جمال عبدالله.

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