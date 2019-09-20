الامارات | «الصفقة الوحيدة» تصنع فرحة شباب الأهلي أمام حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصفقة الوحيدة» تصنع فرحة شباب الأهلي أمام حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد يوسف جابر شباب الأهلي للفوز على حتا بثلاثة أهداف دون رد، أمس، على استاد حمدان بن راشد في حتا، في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، ليحصل «فرسان دبي» على أول ثلاث نقاط في المسابقة.

ويستحق يوسف جابر لقب أفضل لاعب في المباراة، بعدما أحرز أول أهداف المسابقة، وأول أهداف شباب الأهلي في الموسم الجديد، بينما صنع الوافد الجديد من بني ياس، والصفقة الوحيدة من اللاعبين المواطنين في الفريق، الهدفين الثاني والثالث، كما أنه لم يفوت الجانب السلبي، كونه أول لاعب في «فرسان دبي» يحصل على إنذار في الدوري في الموسم الجديد.

قدم حتا مباراة قوية، خصوصاً في الشوط الأول، إذ كان الأكثر خطورة على المرمى، وسيطر على مجريات اللعب، بينما أحرز شباب الأهلي الهدف الأول مبكراً، قبل أن يتراجع أداء الفريق، ويتغير الوضع في الشوط الثاني، ويصبح «فرسان دبي» الطرف الأفضل في اللقاء، بعد إضافة الهدفين الثاني والثالث.

ولم يحتج «فرسان دبي» أكثر من خمس دقائق لإحراز الهدف الأول، عندما سدد الأرجنتيني كارتابيا تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة، ارتدت من حارس مرمى حتا زايد أحمد، وسددها يوسف جابر في المرمى محرزاً الهدف الأول لشباب الأهلي، وأول أهداف النسخة الـ12 من دوري الخليج العربي.

تراجع أداء الفريقين بعد الهدف الذي أحرزه يوسف جابر، قبل أن ترتفع الإثارة في الدقيقة 23، عندما كاد حتا يحرز الهدف الأول، من كرة عرضية لعبها لاحج صالح، وحولها البرازيلي جوزيه كلايتون برأسه، ولكن الكرة مرت بجوار القائم 23، ورد يوسف جابر بتسديدة خطرة خارج المرمى (26).

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ورغم أن البرازيلي كلايتون يلعب في خط الدفاع، إلا أنه كان أخطر لاعبي «الإعصار»، إذ سدد اللاعب البرازيلي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة، أمسكها حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر بثبات (30)، ثم مرر كلايتون كرة رائعة خلف مدافعي شباب الأهلي، انفرد على أثرها عدنان حسين، ولكن أهدر الكرة بغرابة، وسدد الكرة بعيدة عن المرمى (35)، وتواصلت خطورة صاحب الأرض، من هجمة قادها عبدالله كاظم الذي راوغ الدفاع، ولعب كرة عرضية وصلت إلى البرتغالي فالينتي الذي سدد الكرة في الشباك من الخارج (37).

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء شباب الأهلي، الذي بدأ بقوة، وسيطر على مجريات اللعب، وكاد السويسري ديفيد مارياني أن يحرز الهدف الثاني من هجمة قادها عبدالعزيز هيكل، ولعب كرة عرضية وصلت إلى يوسف جابر، الذي هيأ الكرة بشكل جميل إلى مارياني، ولكن اللاعب السويسري سدد الكرة فوق العارضة (52).

وفي الدقيقة 55 واصل محمد جمعة بيليه تألقه مع «فرسان دبي»، بعدما أضاف الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عندما تلقى كرة من يوسف جابر، وسددها بيليه بمهارة في المرمى، محرزاً خامس أهدافه مع شباب الأهلي في الموسم الحالي، بعدما أحرز أربعة أهداف في ثلاث مباريات في كأس الخليج العربي.

ورغم سيطرة شباب الأهلي، إلا أن البرتغالي فالينتي كاد أن يحرز هدفاً تاريخياً، بعدما راوغ جميع من قابله من لاعبي «فرسان دبي»، وانفرد بالحارس ماجد ناصر، وسدد الكرة في المرمى، ولكن السويسري مارياني أنقذ الكرة ببراعة قبل أن تدخل المرمى (63)، وتكررت خطورة «الإعصار» من تسديدة قوية سددها الإسباني لوبيز، ولكن ماجد ناصر تصدى للكرة بشكل رائع (67)، قبل أن يضع البرازيلي ليوناردو دي سوزا بصمته الأولى بعد تمريرة من يوسف جابر، ليراوغ دي سوزا دفاع حتا ويسدد كرة جميلة محرزاً الهدف الثالث (73)، لتنتهي المباراة بفوز كبير لشباب الأهلي.

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