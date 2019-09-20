الامارات | 14 ميدالية لأصحاب الهمم في «بارالمبية غرب آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ميدالية لأصحاب الهمم في «بارالمبية غرب آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب أصحاب الهمم المشارك في الألعاب البارالمبية لغرب آسيا، المقامة حالياً في الأردن، إنجازاً جديداً، وأهدى الإمارات 14 ميدالية ملونة (ست ذهبيات وخمبس فضيات وثلاث برونزيات) في منافسات ألعاب القوى ورفعات القوة.

وتحتضن العاصمة عمان النسخة الثانية لألعاب غرب آسيا، بمشاركة قرابة 700 رياضي ورياضية من 12 دولة، وتختتم منافساتها مساء غد.

ودشن فرسان الإرادة الميداليات الذهبية الست، عن طريق موزة عبيد الزيودي في منافسات رفعات القوة، قبل أن تنال عائشة الخالدي الذهبية في رمي الرمح، ونورة خليفة الكتبي في الصولجان، كما حصل سعيد الضنحاني على ذهبية الرمح، وعائشة الشامسي على ذهبية البوتشيا، ونالت مريم الزيودي ذهبية القرص.

وحصدت هيفاء راشد النقبي فضية وزن 79 كغم، بعد منافسة قوية مع الأردنية أسماء شكري، التي توجت بالميدالية الذهبية.

وواصل أبطال الإمارات الحصاد، ونال أحمد الجزيري فضية البوتشيا، وعبدالله المسبحي فضية الرمح، كما نال راشد الزيودي أيضاً الفضية في رمي الرمح، ومريم المطروشي فضية القرص.

وحصد أصحاب الهمم البرونزيات الثلاث من منافسات رمي الرمح، عن طريق الثلاثي سهام مسعود الرشيدي وثريا حمد الزعابي وسارة السناني.

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وشارك رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم رئيس البعثة، محمد محمد فاضل الهاملي، الأبطال، بجانب رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي، الدكتور عبدالرزاق بن رشيد، في تتويج البطلتين موزة الزيودي وهيفاء النقبي.

وأشاد محمد الهاملي بالإنجاز الذي يأتي في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة، وبدعمها المستمر لأصحاب الهمم، وقال في تصريحات صحافية: «مازلنا ننتظر المزيد من أبنائنا اللاعبين في بقية المشاركات، حتى نصل معنا إلى الطموحات المرجوة بتحقيق الأرقام المميزة التي تسهم في نجاح الخطط المرسومة لكل البطولات المقبلة».

من جهته، أشاد الأمين العام لاتحاد رياضة أصحاب الهمم مدير البعثة، ذيبان المهيري، بالنتائج الإيجابية التي حققها فرسان الإرادة، وقال: «إن هذه العناصر الشابة قادرة على تكملة المسيرة، خصوصاً أنها تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام، وبالتالي حمل الراية من جيل الإنجازات الذي حقق العديد من النجاحات، وصناعة جيل من الأبطال»، مشدداً على عدم التفريط في المكتسبات التي تحققها رياضة «أصحاب الهمم»، في ظل الرعاية المستمرة من القيادة الرشيدة التي تذلل كل الصعاب وتمهد الطريق للأبطال من أجل الوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل.

بدورها، أعربت البطلة موزة الزيودي عن سعادتها الكبيرة بعد تتويجها بالميدالية الذهبية، وأهدت الفوز إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، ولأسرتها التي ظلت تشجعها وتحثها على الاجتهاد، وتضع الثقة في نفسها حتى تصل إلى منصات التتويج، مؤكدة أن هذا الإنجاز يشجعها أكثر، ويرفع من طموحاتها في الوجود باستمرار على منصات التتويج في كل المشاركات.

«سلة الكراسي» إلى المربع الذهبي

ضمن منتخب سلة الكراسي المتحركة تأهله إلى المربع الذهبي، الذي تنطلق مباراتاه عصر اليوم. واستفاد منتخب الإمارات من فوز منتخب سلطنة عمان على المنتخب الأردني، الذي فاز عليه منتخبنا، أول من أمس، بفارق كبير من النقاط.