الامارات | المعمري يتوَّج بطلاً في مهرجان محمد بن راشد للقدرة بإيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن المعمري يتوَّج بطلاً في مهرجان محمد بن راشد للقدرة بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فرسان الإمارات سيطرتهم على سباقات القدرة العالمية، حيث توّج أمس، الفارس سعيد سلطان المعمري بلقب السباق الرئيس في مهرجان محمد بن راشد للقدرة، الذي أقيم في إيطاليا على مسافة 120 كلم في منطقة سان روسور بمدينة بيزا.

وشهد السباق مشاركة 250 من نخبة الفرسان في العالم، ممثلين لـ34 دولة، يتقدمهم فرسان الإمارات الذين أكدوا ريادتهم بانتزاع بطولتي العالم للشباب والناشئين.

ونال المعمري اللقب على صهوة الفرس «آندي» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 5.23.45 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس الإسباني ديفيد غويرا على «نادين فاي» بزمن 5.23.46 ساعات، وحلت ثالثة البرتغالية ماريانا غومز على صهوة «جيلغويرو»، مسجلة 5.23.48 ساعات.

وكان فرسان الإمارات قد تصدروا منذ المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم (الأعلام البرتقالية)، وتزعم هذه المرحلة الفارس حمد الكعبي على «نبيلة» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 1.40.45 ساعة، واحتل المركز الثاني سعيد المعمري بزمن 1.40.56 ساعة، وجاء في المركز الثالث منصور الفارسي على «كويتزال ارفوريغ» لإسطبلات MRM، بزمن 1.42.58 ساعة.

وحافظوا بعد ذلك على مراكزهم في المرحلة الثانية (33 كلم بالأعلام الزرقاء)، حيث تصدر مجدداً الكعبي بزمن 3.10.18 ساعات، تلاه المعمري بزمن 3.10.18 ساعات، ومنصور الفارسي بزمن 3.16.13 ساعات.

وبدأ تقدم المعمري في الثالثة، لمسافة 27 كلم بالأعلام البيضاء، حيث سجل 4.34.22 ساعات، تلاه الفارس ديفيد غويرو بزمن 4.35.20 ساعات، في حين تراجع الكعبي للمركز الثالث بزمن 4.35.34 ساعات.

ويختتم المهرجان اليوم بإقامة سباق الخيول الصغيرة من عمر سبع سنوات، وينقسم إلى أربع مراحل، الأولى لمسافة 40 كلم «الأعلام البرتقالية»، والثانية لمسافة 33 كلم «الأعلام الزرقاء»، والثالثة لمسافة 27 كلم «الأعلام البيضاء»، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «الأعلام الصفراء».

وقال المدير العام لنادي دبي للفروسية، محمد العضب، إن المنافسة في مونديال إيطاليا لم تكن سهلة، نظراً لوجود تحديات كبيرة، أبرزها العوامل الجغرافية المصاحبة للسباق، فضلاً عن الأعداد الكبيرة المشاركة، مشيراً إلى أن مهمة فريق الإمارات تكللت بالنجاح والفوز العريض بفضل روح الفريق والعمل المكثف والجهود المضنية التي بدأت مع انطلاقة تحضيرات الموسم الأوروبي.

وأضاف العضب، في تصريحات صحافية، أن اكتساح السباق بالفوز بالمراكز الخمسة الأولى، يعتبر إحدى ثمار الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرياضة القدرة الإماراتية، موضحاً أن فرق العمل اجتهدت وبذلت أقصى ما لديها من أجل إظهار مشاركة الإمارات بما يليق باسم وسمعة الدولة.

وكشف العضب عن أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والمتابعة المستمرة من سموّه باستمرار طوال يوم المنافسة عبر التنسيق مع الإسطبلات التي يضمها فريق الإمارات، أحد أسرار النجاح التي قادت إلى الإنجاز الكبير.

ولفت العضب إلى أن السباق الرئيس يعتبر بمثابة «بروفة» لكأس العالم للكبار الذي سيقام العام المقبل بميدان سان روسور، حيث كانت بطولة العالم للشباب والناشئين فرصة للفرسان ولجميع اللجان المنظمة وفرق العمل للاستعداد للبطولة المقبلة، مؤكداً أن إقامة المهرجان سنوياً في مدينة بيزا انعكس إيجاباً على ايطاليا التي احتضنت في المكان نفسه بطولة أمم أوروبا العام الماضي، ومونديال الشباب والناشئين هذا العام، وبطولة العالم للكبار العام المقبل، لتنجح ايطاليا في استضافة هذه الأحداث الكبيرة في فترة قصيرة بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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وأقيمت كذلك مراسم تتويج فرسان الإمارات أبطال بطولة العالم للشباب والناشئين، حيث قام مانويل بانديرا مدير دائرة القدرة في الاتحاد الدولي للفروسية، وماركو دي باولا رئيس اتحاد الفروسية الإيطالي، بتتويج أبطال «الفردي» و«الفرق» بحضور محمد العضب، وسط تصفيق حار من الجماهير الغفيرة الحاضرة، كما تم تتويج إسبانيا بالمركز الثاني، وإيطاليا الحائزة على المركز الثالث في فئة الفرق.

فيصل القاسمي: فرساننا استحقوا اللقب عن جدارة

أشاد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، بالإنجاز العالمي الذي حققه فرسان الإمارات بالفوز بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين، وأضاف على هامش حضوره فعاليات السباق، إن «فرساننا استحقوا اللقب عن جدارة، بعد تفوقهم على نخبة الفرسان المشاركين من مختلف دول العالم». وأكد أن إنجازات الفروسية الإماراتية عموماً، ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص، قادت إلى الريادة العالمية.

محمد السبوسي: يوم تاريخي لرياضة الإمارات

قال المدرب محمد السبوسي إن ما تحقق هو «يوم تاريخي لرياضة الإمارات»، وتابع في تصريحات صحافية: «هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم اللامحدود لرياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قادت توجيهات سموّهما إلى تحقيق هذا الانتصار الثمين»، مهدياً الإنجاز إلى سموّهما وإلى شعب الإمارات كافة.

- نال المعمري لقب السباق الرئيس،

على صهوة الفرس «آندي» لإسطبلات MRM،

مسجلاً زمناً قدره 5.23.45 ساعات.

- احتل الفارس الإسباني ديفيد غويرا المركز الثاني

في السباق الرئيس أمس، وحلت ثالثة البرتغالية

ماريانا غومز.