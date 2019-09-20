الامارات | مجلس إدارة الذيد يعقد اجتماعه الأول ويوزع الحقائب الإدارية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الذيد يعقد اجتماعه الأول ويوزع الحقائب الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة نادي الذيد جلسته الأولى في الدورة الجديدة لنادي الذيد، برئاسة سالم محمد بن هويدن، بعد صدور قرار إعادة التشكيل الجديد، مؤكداً استراتيجيته في مواصلة الإنجازات واستكمالها، وتوسيع رقعة الألعاب الرياضية بالنادي.

وقال بن هويدن إن «خطط النادي للفترة المقبلة سيتم بناؤها على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ورؤية مجلس الشارقة الرياضي للمرحلة المقبلة، التي أكدت على الاهتمام بكل الرياضات، بما فيها كرة القدم والألعاب الفردية والجماعية، ووضع الخطط الاستراتيجية لتطويرها وتحقيق الإنجازات المرجوة منها».

ومن أهم مخرجات الاجتماع توزيع المهام والحقائب الإدارية على الأعضاء، حيث تقلد حميد عبدالله الخاطري مهمة نائب الرئيس ورئيس لجنة قطاع كرة القدم والمراحل السنية.

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وتقلد خليفة سلطان الجابري أمانة السر العام بجانب رئاسة لجنة الاحتراف والفريق الأول لكرة القدم، وسعيد محمد بن مترف الطنيجي منصب المدير المالي.

أما لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي فترأسها حميدي علي حميدي الكتبي، ولجنة التسويق والاستثمار ترأسها راشد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبي، ولجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية وترأس لجنة الإعلام الاتصال خليفة مبارك سالم دلموك الكتبي، ولجنة الألعاب الجماعية سالم علي خلفان الرفيسا الكتبي، وترأس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين راشد سعيد عبيد الطنيجي.

وأوضح سالم بن هويدن أن توزيع الحقائب الإدارية تم وفق اختيارات الأعضاء، وبما ينسجم مع خبراتهم السابقة ومعرفتهم العملية، من خلال تخصصاتهم العلمية والإدارية، ويحقق الأهداف المرجوة من كل مهمة، وفق استراتيجية النادي ودوره المستقبلي في المجتمع.