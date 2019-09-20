الامارات | فارس يحتفل بقدوم «قطعة السكر»

شكرا لقرائتكم خبر عن فارس يحتفل بقدوم «قطعة السكر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل لاعب الجزيرة، فارس جمعة، بقدوم المولودة الجديدة لأسرته، التي سماها «مريم»، حسب ما نشر على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، معلقاً قائلاً: «زادت عائلتي قطعة سكر بفضل الله، سميتها مريم». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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