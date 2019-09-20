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الامارات | 10 أرقام خطرة تفضح ريال مدريد في باريس

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يظهر فريق ريال مدريد الإسباني، على فترات متقاربة، بلا شخصية فنية واضحة، فاقداً وزنه الكروي، متأثراً بجرح لم يلتئم منذ رحيل النجم السابق «الدون» البرتغالي ، الذي مازالت جماهير «الميرينغي» تتحسر على انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي، ولسان حالها يقول: «من بعد الدون لم يعد النادي ملكياً!».

وبدا ريال مدريد، أول من أمس، كـ«شبح أبيض» في افتتاح بطولته المحببة «»، التي ظفر بها 13 مرة (رقم قياسي)، وسقط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، حملت إمضاء لاعبه السابق المبدع الأرجنتيني أنخل دي ماريا (هدفين)، والبلجيكي توماس مونيير.

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«الإمارات اليوم» ترصد 10 ملاحظات فنية في إحصاءات موقع «هو سكورد» العالمي، فضحت ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، خلال المباراة، وذلك على النحو الآتي:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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