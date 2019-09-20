الامارات | «الأبيض الصغير» يطلب صدارة تصفيات آسيا أمام قيرغيزستان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض الصغير» يطلب صدارة تصفيات آسيا أمام قيرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب الناشئين لكرة القدم مباراة مهمة، اليوم، على صدارة مجموعته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020، وذلك حين يواجه صاحب الارض والجمهور قيرغيزستان الذي يتفوق على الأبيض في الصدارة حالياً بفارق الاهداف فقط، بعد تساوي المنتخبين في النقاط (3).

وكان الأبيض الصغير قد فاز في الجولة الاولى على العراق 1-0، في المقابل فاز قيرغيزستان على لبنان 3-2. وقال مدير المنتخب، سالم اليعقوبي، في تصريحات صحافية، إن المباراة في غاية الأهمية للمنتخب، مشيراً الى أن المعنويات مرتفعة، وأن اللاعبين يدركون تماماً حجم المسؤولية في تحقيق النتيجة المطلوبة التي تضمن للأبيض مواصلة مشواره في التصفيات.

بدوره، قال لاعب الابيض سلطان عادل، صاحب هدف الفوز أمام العراق، إن الجهاز الفني نجح في رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، وجهّزهم بالشكل الجيد خلال الفترات الماضية التي سبقت التصفيات الآسيوية، مؤكداً تفاؤله بتحقيق الفوز اليوم.

من جهته، أكد الحارس سعيد المقدامي جاهزيته وجاهزية كل زملائه اللاعبين في تقديم المستوى الذي يليق بسمعة الكرة الإماراتية، وتحقيق الفوز لمواصلة رحلة المنافسة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى النهائيات.