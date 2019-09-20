الامارات | عبدالله العاجل ..زيارات عائلية خلال إجازة الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله العاجل ..زيارات عائلية خلال إجازة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حكم كرة القدم، عبدالله العاجل، أنه استغل الإجازة الصيفية عقب انتهاء الموسم الكروي المنصرم في القيام بزيارات عائلية، مشيراً إلى أنه اصطحب أسرته معه إلى ألمانيا لقضاء فترة استجمام واستراحة هناك، قبل انطلاقة الموسم الكروي الحالي. وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «أحرص دائماً في كل عطلة صيفية على القيام بزيارات إلى الأهل والعائلة، وتفقد أحوالها، خصوصاً في ظل الانشغالات الكثيرة بإدارة المباريات المختلفة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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