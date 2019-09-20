الامارات | سيف المحرزي هداف العرب.. دكتوراه قانون

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف المحرزي هداف العرب.. دكتوراه قانون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النائب السابق لمجلس إدارة اتحاد كلباء، ولاعب العين في التسعينات، سيف سلطان المحرزي، عن أنه تقدم بطلب لدراسة الدكتوراه بجامعة طنطا في مصر، بعد نيله الماجستير في القانون المدني وتطبيقاته في الرياضة، مشيراً إلى أنه يستغل الوقت الحالي باستثمار خبرة المحامين والقضاة في المحاكم ريثما يدشن دراسة الدكتوراه. يذكر أن العيناوي السابق نال لقب هداف العرب في موسم 1992-1993. [email protected] Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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