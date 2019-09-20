الامارات | مجلس الشارقة يستعرض أعمال الصيانة والتطوير بنادي دبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة يستعرض أعمال الصيانة والتطوير بنادي دبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض مجلس الشارقة الرياضي ودائرة الأشغال العامة في الشارقة، سير العمل في منشآت نادي دبا الحصن، خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً في النادي، ضمن خطة متابعات المجلس لأعمال الصيانة والتطوير في أندية الإمارة الباسمة.

حضر الاجتماع من جانب مجلس الشارقة الرياضي مهندسو قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة، والمهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع، والمهندس إيهاب إبراهيم من دائرة الأشغال العامة، ومن النادي رئيس مجلس الإدارة، إبراهيم سعيد الدرمكي، ونائبه طالب عبدالله صفر، وأمين السر، سعيد محمد الريامي.

وتم خلال الاجتماع الإطلاع على خطة العمل التي تشمل الصيانة العامة بالنادي لكل المنشآت، ومناقشة الخطة التطويرية الشاملة، والأعمال المنجزة والجديدة ودراسة المشروعات المستقبلية.