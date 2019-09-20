الامارات | الجزيرة بالعلامة الكاملة في الظهور الأول لعموري

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة بالعلامة الكاملة في الظهور الأول لعموري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق الجزيرة أول ثلاث نقاط في افتتاح الموسم الجديد لدوري الخليج العربي، أمس، بعد فوزه على الظفرة 2-صفر في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد، والتي شهدت الظهور الأول للوافد الجديد في «فخر أبوظبي»، الدولي عمر عبدالرحمن، بعد انتقاله قادماً من الهلال السعودي.

وقص الجزيرة شريط الأهداف في الدقيقة 43، وكسر به صمود دفاع الظفرة، وذلك حينما حوّل المصري عبدالله رمضان الركلة الثابتة إلى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها الشاب محمد العطاس فوق خط دفاع الظفرة، وحولها برأسه في شباك الحارس خالد السناني، بينما أضاف الوافد الجديد، البرازيلي كينو، الهدف الثاني في الدقيقة 3+90.

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وتلقى «عموري» تحية كبيرة من قبل الجماهير التي حضرت المباراة، وأخرى من زملائه اللاعبين أثناء دخوله أرضية الملعب في الدقيقة 74 بديلاً للاعب المحور عامر عبدالرحمن، الذي انتقل هو الآخر برفقة عمر عبدالرحمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من صفوف فريق العين بعد انتهاء عقده. وكان واضحاً قبل دخول عمر عبدالرحمن إلى أرضية الملعب حاجة الفريق لصانع ألعاب متفرغ، خصوصاً مع عدم مشاركة خلفان مبارك منذ البداية، وهو ما جعل الفريق يعتمد بصورة أكبر على الكرات العرضية والضربات الثابتة لتشكيل الخطورة على مرمى الحارس خالد السناني.

وبعد مشاركة «عموري» وخلفان اختلف الحال، إذ تحول الفريق للاعتماد على التمريرات البينية من عمق الملعب لتمويل علي مبخوت والثنائي البرازيلي كينو والمغربي مراد باتنا.

وأكمل فريق الظفرة المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 67، بعد أن أشهر حكم المباراة يعقوب جاسم البطاقة الصفراء الثانية للاعب سلطان السويدي.