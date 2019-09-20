الامارات | الوحدة يبدأ الدوري بمواجهة «ذئاب بوقرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يبدأ الدوري بمواجهة «ذئاب بوقرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد الفجيرة الدولي عند الساعة السادسة و45 دقيقة، مساء اليوم، المباراة الافتتاحية لفريقي الفجيرة والوحدة في دوري الخليج العربي، وذلك في مواجهة صعبة لكليهما في المباراة الثانية بين الفريقين في الموسم الحالي، بعد أن التقيا في كأس الخليج العربي، وانتهت بفوز الوحدة (3-1) لظروف الإصابات في صفوف العنابي، وللتعزيزات الفنية في صفوف الذئاب، ما يجعل سعادة الوحدة في اختبار صعب أمام طموح الفجيرة.

ويحمل الفريقان طموحات مختلفة بشكل كامل، حيث يتطلع أصحاب الأرض فريق الفجيرة لبداية إيجابية تمهد لتحقيق الهدف الرئيس من المشاركة، وهو ضمان البقاء بشكل مبكر قبل العمل بالسعي لتحسين المراكز.

وأكد مدرب «الذئاب»، الجزائري مجيد بوقرة، أنه يعول كثيراً على البداية القوية للفريق لأهميتها، مبيناً أنه جهز الفريق بشكل كامل، ويتطلع أن يكون لاعبي الفريق بأفضل الحالات الفنية لتحقيق النتيجة المرجوة، وقلل مجيد بوقرة من تأثير الغيابات في صفوف الوحدة، والمرجحة أن تشهد غياب إسماعيل مطر وحمدان الكمالي وعبدالله أنور. وقال في مؤتمر صحافي: «سنلعب أمام فريق لا يمكن أن يتأثر بغياب لاعب، فالوحدة يملك بدائل كثيرة».

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وقلل المدرب الجزائري من تأثير الإصابات في صفوفه، مؤكداً أن اللاعب البرازيلي جوناثان موجود مع الفريق، وأن الإصابة التي لحقت باللاعب هلال سعيد، هي الوحيدة التي لن تسمح للأخير بخوض المباراة، واصفاً المباراة بأنها تحدّ شخصي له أيضاً، بكونها أول مباراة يقود بها الفريق في بطولة الدوري مدرباً، بعد أن قاده فيها لاعباً، ونجح مع الفجيرة في تحقيق تطلعاته، مؤكداً أنه مطلع على إمكانات الفريق الضيف، وأنه سيلعب على كل الاحتمالات والإمكانات الموجودة، ويتطلع إلى أن يقدم لاعبوه الأداء الذي ينتظره منهم، خصوصاً البرازيلي غابريال، والعائد من صفوف الوصل خليل خميس ولاعبي الخبرة ياسر سالم وحميد عباس وعبدالله صالح.

في المقابل، يدرك الوحدة الطامح للألقاب بأن المنافسة على الدرع تحتم عليه تحقيق الانتصارات على ملعبه، وملاعب الفرق المستضيفة والعودة للعاصمة بالنقاط.

وكان الفريقان قد التقيا في الموسم الماضي في مواجهتين تعادلا (3-3) في الذهاب وفاز الوحدة (5-صفر) في الإياب، بينما حقق الفجيرة آخر فوز له في الموسم 2015-2016، عندما فاز (2-1) بهدفي الفرنسي مانداني.

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