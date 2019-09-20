شكرا لقرائتكم وائل القبانى: أفضل مباراة بين الاهلي والزمالك كانت في كاس مصر 2007... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح وائل القبانى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أنه يتمنى نسيان مباراة الأهلى و الزمالك من ذاكرته ومنذاكرة التاريخ أيضاً ، عام 2002 والتى تمكن الأحمر من الفوز خلالها بنتيجة 6/1 ، رغم أنه لم يشارك فى اللقاء .
وأشار وائل القبانى أنه يتمنى وجود الروح الرياضية بين لاعبى الفريقين خلال مباراة غدا فى السوبر المحلى التى تجمع الأهلي و الزمالك فى السابعة مساءاً باستاد برج العرب بالإسكندرية وعدم الخروج عن النص خلال أحداث سير اللقاء .
تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة إلى استاد برج العرب فى السابعة مساءاً لمتابعة مباراة الأهلي و الزمالك فى السوبر المصري لموسم 2017 – 2018 ، وتشهد المباراة تواجد 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف مشجع للأهلي و مثلهم للزمالك.
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