شكرا لقرائتكم وائل القبانى: أفضل مباراة بين الاهلي والزمالك كانت في كاس مصر 2007... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وائل القبانى لاعب فريق الزمالك السابق أن أفضل مباريات القمة التى خاضها مع الفريق الأبيض ضد المنافس التقليدي الأهلي هو نهائى كأس مصر عام 2007 والتى تمكن الفريق الاحمر بالفوز بنتيجة 4/3 وجاء قائلا " الناس مش فاكرة مين اللي كسب ومين اللي خسر من حلاوته ".

وأوضح وائل القبانى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أنه يتمنى نسيان مباراة الأهلى و الزمالك من ذاكرته ومنذاكرة التاريخ أيضاً ، عام 2002 والتى تمكن الأحمر من الفوز خلالها بنتيجة 6/1 ، رغم أنه لم يشارك فى اللقاء .

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وأشار وائل القبانى أنه يتمنى وجود الروح الرياضية بين لاعبى الفريقين خلال مباراة غدا فى السوبر المحلى التى تجمع الأهلي و الزمالك فى السابعة مساءاً باستاد برج العرب بالإسكندرية وعدم الخروج عن النص خلال أحداث سير اللقاء .

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة إلى استاد برج العرب فى السابعة مساءاً لمتابعة مباراة الأهلي و الزمالك فى السوبر المصري لموسم 2017 – 2018 ، وتشهد المباراة تواجد 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف مشجع للأهلي و مثلهم للزمالك.