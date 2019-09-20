شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. نفاد جميع التذاكر المخصصة للفريق الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالكأكد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أنه تم نفاد جميع التذاكر المخصصة للفريق الآحمر خلال الساعات الماضية لمباراة الغد أمام الزمالك فى مباراة السوبر المحلى.
تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة إلى استاد برج العرب فى السابعة مساءاً لمتابعة مباراة الأهلي و الزمالك فى السوبر المصري لموسم 2017 – 2018 ، وتشهد المباراة تواجد 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف مشجع للأهلي و مثلهم للزمالك.
أضاف محمد مرجان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أنه يتمنى الالتزام من قبل الجمهور الذى سيتواجد بملعب برج العرب غداً و مساندة اللاعبين خلال أحداث اللقاء وتشجعيهم تحت جميع الظروف.
أشار محمد مرجان على أنه تم تخصيص بعض البوابات والمداخل لجمهور الأهلى للدخول إلى مدرجات ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية.
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