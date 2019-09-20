شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تقرر وقف الإستعانة بالحكم الإضافي "الخامس" فى مباريات الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة وقف الإستعانة بالحكم الإضافي " الخامس " فى إدارة مباريات الدوري الممتاز بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة ،

التقى اليوم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالحكام المكلفين بإدارة مسابقة الدوري الممتاز التي تنطلق يوم السبت المقبل في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة و كان في استقباله جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة ، حيث دار حوار بين رئيس الاتحاد والحكام طالبهم خلاله بالظهور بالشكل المأمول ومؤكدا على وقفة اتحاد كرة القدم بجانب الحكام وتلبية كافة طلباتهم ، وفي مقدمتها الوفاء بكافة مستحقات الحكام المتأخرة التي تم صرفها بالفعل.

وكان جمال الغندور قد أعلن في بداية الاجتماع التشكيل الجديد للجنة الحكام على النحو التالي:

جمال الغندور رئيسا وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى، بالإضافة إلى مجدى رزق للكرة النسائية و محمد عبد القادر للكرة الشاطئية و محمد فرج للكرة الخماسية.

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