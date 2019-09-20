شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : الفوز على الأهلى وانتزاع السوبر سيبقى محفورا فى الذاكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك على جاهزية جميع لاعبيه لمواجهة الأهلى اليوم الجمعة بالسوبر فى اللقاء المقرر له فى تمام السابعة مساء على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
قال أمير مرتضى فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم إن جميع لاعبى الفريق الأبيض فى قمة تركيزهم موضحا أنهم يتحلون بالروح العالية لتحقيق البطولة الرابعة للأبيض خاصة فى ظل وجود الجماهير.
أضاف المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك أن ميتشو المدير الفنى للأبيض كان سعيد بالروح العالية التى ظهر عليها اللاعبون فى المران مشيرا إلى أن الجهاز الفنى فى كامل تركيزه لتحقيق الفوز على الأهلى.
أشار أمير مرتضى منصور إلى أن الحصول على بطولة من الغريم التقليدى الأهلى سيكون له طعم والانتصار عليهم سيبقى محفورا فى الذاكرة.
أوضح أمير أن جميع لاعبى الزمالك يقدرون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم للتويج بلقب السوبر مطالبا الجماهير بالهدوء وتشجيع اللاعبين طوال الـ90 دقيقة لتحفيزهم لانتزاع اللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى : الفوز على الأهلى وانتزاع السوبر سيبقى محفورا فى الذاكرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.