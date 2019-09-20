اليوم الوطني السعودي.. مباريات وفعاليات واحتفالات

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جدة - بواسطة طلال الحمود - "همة حتى القمة " شعار يسافر بين جميع المدن السعودية، احتفالا باليوم الوطني التاسع والثمانين، من التاسع عشر من سبتمبر وحتى الثالث والعشرين منه، وستكون الملاعب بلاعبيها وجماهيرها شركاء في الحدث.

وتشهد أبها الاحتفال الضخم على طريق الملك خالد بن عبد العزيز، والذي يتضمن وصلات من الفن التقليدي السعودي، وسيتفاعل الحضور مع المشهد من خلال المشاركة بصنع عمل فني يمتد إلى باقي مناطق المملكة متشكل من صخور مأخوذة من جبال طويق، علما بأن لقاء ضمك والشباب الذي لعب في أبها انتهى بالتعادل.

و في الاحساء مستضيفة مباراة العدالة وأبها، ستكون الفرصة سانحة للاحتفال في شارع الاستاد، بالعروض المتجولة، وورش عمل الاطفال والجلسات التراثية والهدايا المستوحاة من أجواء المناسبة.

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وتستقبل المجمعة مشجعي الفيحاء والوحدة، وستفتح ذراعايها للجمهور من خلال ملتقى يعرض أبرز الاحداث الملهمة عن السعودية، وتوزع في العاصمة الرياض الفعاليات الترفيهية على أكثر من منطقة، أضخمها تتمركز بين طريق الأمير محمد بن عبد العزيز وشارع التحلية .

وقبل مباراة النصر والحزم تقام فعاليات تراثية وترفيهية تستمر أيام السبت والأحد، وفي يوم الاثنين سيتواجد كلا من الفنان الإماراتي حسين الجسمي و"أخطبوط العود" عبادي الجوهر، وفي نفس الأثناء ستشدو الفنانة نوال بصوتها في الدمام بعد لقاء الاتفاق والفيصلي .

أما جدة فتعرف كيف تسرق الأضواء جيدا، يوم السبت قمة اتحادية هلالية، ويوم الأحد فعاليات متنوعة في شارع التحلية وطريق الكرنيش، والاثنين رابح صقر والفنانة وعد يلهبان الأجواء على مسرح جدة.