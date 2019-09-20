شكرا لقرائتكم آل مغني.. علاقته مع النصر من "العضوية الذهبية" إلى بيان الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يكن يعرف النصراويون سعد آل مغني قبل الموسم الماضي، إذ كان ظهوره متقطعا في دعم الفريق الذي أنهى الموسم بطلا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر اسم سعد آل مغني سادسا في ترتيب أعضاء النادي الذهبيين في نهاية يونيو الماضي، وهي القائمة التي ساهمت في اختيار مجلس إدارة النادي الحالي في انتخابات النصر.

وتواجد آل مغني مع النادي في أكثر من مناسبة، حيث دعم النادي بـ100 ألف ريال وذلك قبل أسبوع تقريبا على إعلان قائمة الأعضاء الذهبيين، وحضر أكثر من مباراة، كما تواجد في لقاء جماهيري، وكان آل مغني على وفاق مع مجلس الإدارة الحالي حتى بداية سبتمبر الحالي وعندها تغير كل شيء.

Advertisements

وأطلق آل مغني سلسلة تغريدات انتقد فيها إدارة النادي ومسيريه، أكد في إحداها أن عبدالرحمن الحلافي، المشرف على الفريق الأول، سينهي التعاقد مع المغربي أمرابط قبل أن يحذفها من حسابه لاحقا.

وأصدرت إدارة النصر بيانا أكدت فيه عزمها الحفاظ على حقوق النادي من خلال محاسبة آل مغني بحسب الوسائل النظامية.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، أصدرت لائحة الأندية والتي تمنح في مادتها التاسعة الصلاحية لمجلس إدارة النادي بتعليق عضوية العضو حال ارتكابه أي وقائع تشـكل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه، وهي المحاسبة التي تصل إلى إسقاط العضوية شريطة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن توافق الجمعية العمومية.