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عينين في راس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 20/09/2019

حسان العبيدلي

من بلاد عيال زايد.. يا ودادي       جيت طيرٍ في سما الأمجاد شادي

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يا بلاد الطيب والمجد السعودي      لك محبه ما اتغيّر في فؤادي

والمحبه بيننا ما هي غريبه          صف واحد واقف بوجه المعادي

 [email protected]

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