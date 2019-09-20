عينين في راس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 20/09/2019

حسان العبيدلي من بلاد عيال زايد.. يا ودادي جيت طيرٍ في سما الأمجاد شادي Advertisements يا بلاد الطيب والمجد السعودي لك محبه ما اتغيّر في فؤادي والمحبه بيننا ما هي غريبه صف واحد واقف بوجه المعادي [email protected]

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