شكرا لقرائتكم خبر عن عينين في راس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تاريخ النشر: 20/09/2019
من بلاد عيال زايد.. يا ودادي جيت طيرٍ في سما الأمجاد شادي
يا بلاد الطيب والمجد السعودي لك محبه ما اتغيّر في فؤادي
والمحبه بيننا ما هي غريبه صف واحد واقف بوجه المعادي
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