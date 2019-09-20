غراب: الجزيرة المرشح الأول لمنصات التتويج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد



رشح محمد مطر غراب المحلل الفني في قنوات «دبي الرياضية» فريق الجزيرة للمنافسة على لقب الدوري، موضحاً أنه المرشح الأول وستنافسه 4 أندية أخرى لتبلغ الإثارة ذروتها في المنافسات حتى الأمتار الأخيرة.

وتابع: «على الورق الجزيرة المرشح الأول من وجهة نظري لحصد البطولات في الموسم الحالي، بعد تعاقده مع نخبة من أفضل اللاعبين المواطنين والأجانب، بات الجزيرة يمتلك لاعبين ذوي خبرة وشباباً مميزين، مدعمين بالصفقات الجديدة التي من شأنها أن تضيف الكثير لأي فريق تنتقل إلى صفوفه، فإذا كان الفريق هو الجزيرة الذي تعود على حصد البطولات، فيكون مؤشراً واضحاً على أنه سيكون رقماً صعباً ويحتل المرتبة الأولى سواء في الاستحقاقات المحلية المختلفة وعربياً في كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد أن دشن مشاركته في البطولة بنجاح وتجاوز النصر العماني في صلالة».

وشدد غراب على أن تعزيز الجانب التسويقي واستثمار النجوم الذين تضمهم الأندية على النحو الأمثل يمثل التحدي الأكبر لتعزيز فرصها في تحقيق عوائد مالية مجزية بجانب الفائدة التي تعود على اللاعب نفسه.

وعن مستوى الظفرة، أشار إلى أن الظفرة عكف خلال الفترة الماضية على الاستعداد جيداً للمنافسات وتدارك بعض الأمور السلبية التي رافقت أداءه في الموسم الماضي الذي نجح به في الوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخه.

وقال: «الظفرة يسعى إلى الظهور بصورة أفضل من الموسم الماضي وترجمة حالة الاستقرار الفني وتجديده عقود معظم لاعبيه الذي سينعكس إيجاباً على أدائه داخل المستطيل الأخضر».