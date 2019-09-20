شتاين: سنقاتل بقوة للفوز بدرع الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الهولندي موريس شتاين مدرب الوحدة أن الدوري في غاية الأهمية وهو هدف للوحداوية، وقال: نعد جماهير العنابي بأننا سنقاتل للفوز في كل مباراة، هناك عدد من الفرق القوية في المنافسة، نعمل كفريق واحد ولدينا حلول جيدة في الفريق وأتمنى أن نفوز بالدرع في نهاية الموسم.

وأضاف: نعلم أن هناك 5 أو 6 فرق قادرة على المنافسة، قد لا نفوز في كل المباريات لكن سنسعى لبذل كل ما لدينا. قد يكون هناك سوء حظ في بعض الأحيان أو المنافس أفضل منك، وفي نهاية الموسم سنرى إلى أين وصلنا، بالطبع أتمنى الفوز بالبطولة.

وتابع: بالطبع الدوري في غاية الأهمية وهو هدف لنا في الوحدة، نحن أعددنا الفريق منذ اليوم الأول في هولندا مباراة اليوم مهمة والخصم لن يكون صيدا سهلا، علينا أن نتحلى بالصبر حتى نحقق النقاط الثلاث.

ويرى شتاين أن الفجيرة المنافس فريق جيد ويملك لاعبين مميزين، وأن المباراة ستكون مختلفة عن مباراة الكأس، لدي ثقة في جميع لاعبي الوحدة.

وأشار مدرب الوحدة إلى جاهزية إسماعيل مطر وتيجالي وكارليتوس والذي سيرى في أي مركز سيضعه لأن بإمكانه اللعب في أكثر من مركز. وأعلن شتاين غياب الثلاثي أحمد راشد وحسين عباس وعبدالله أنور.

وعن الطريقة التي سيعتمدها في اللعب قال: سنكمل بنفس طريقة اللعب التي تناسب الفريق والتي لعبنا بها في المباريات الماضية، في مباراة النصر السعودي بدأنا بطريقة وتغيرت لتناسب الفريق، وسنقاتل لنحقق افضل النتائج الممكنة.