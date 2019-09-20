انطلاق موسم الأكاديمية الألمانية في نادي بالرميثة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت الأكاديمية الألمانية لكرة القدم بنادي بالرميثة موسمها الجديد بحماس ورغبة في تحقيق نجاح يضاف إلى سجل نادي بالرميثة، وسجل الأكاديمية الألمانية التي تحظى بمكانة كبيرة على مستوى الأكاديميات الكروية على مستوى الدولة.

وأشار محمد إسحاق المدير التنفيذي بنادي بالرميثة إلى أن الإدارة الفنية للأكاديمية الألمانية بقيادة المدرب محمد عفيفي قامت بتحضير برنامج تدريبي استهدف قطاع المراحل السنية في النادي، مشيراً إلى أن نادي بالرميثة يمتلك مقومات مميزة؛ لتدريب وتأهيل لاعبي أكاديميات كرة القدم بشكل خاص والعديد من الألعاب الأخرى؛ مثل: السباحة والألعاب القتالية والسلة واليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة. وذكر أن النادي برئاسة الدكتور عادل بالرميثة رصد كل الإمكانات لنجاح موسم كرة القدم في النادي؛ لكونه يحظى بمتابعة الفنيين من قبل العديد من مكتشفي العناصر المميزة من المواطنين للعب في أندية الدولة.

من جانبه، توقع محمد عفيفي المدرب العام للأكاديمية الألمانية، أن يشهد الموسم إقبالاً كبيراً من المقيمين في دبي؛ للانضمام لفرق الأكاديمية، مشيراً إلى أن نجاح المواسم الماضية للأكاديمية؛ ساهم في جعل الأكاديمية تحظى بمكانة كبيرة ومهمة على المستويين المحلي والدولي.