الشارقة يتجاوز خورفكان بهدفي «الرأس الأخضر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

استهل فريق نادي الشارقة حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم الذي ظفر به في الموسم الماضي بفوز مستحق 2-صفر على ضيفه فريق نادي خورفكان مساء أمس في الجولة الافتتاحية للبطولة.

ووضع «الملك» في رصيده أول ثلاث نقاط، وظل خورفكان من دون نقاط بخسارته الأولى، لكن رغم ذلك قدم عرضاً مميزاً، وكان نداً للفريق البطل.

وكان لافتاً أن الهدفين سجلهما لاعبا الرأس الأخضر ريان مينديز وريكاردو جوميز، وكان مينديز افتتح التسجيل في الدقيقة 18 من زمن المباراة، ليعيد «سيناريو» الموسم الماضي 2018-2019 عندما سجل أول أهداف «الملك» في شباك الظفرة خلال اللقاء الذي انتهى برباعية نظيفة.

وجاء هدف ابن الرأس الأخضر مينديز من ضربة رأسية محكمة بعد عرضية الساحر البرازيلي إيجور كورونادو، وأضاف مواطنه ريكاردو جوميز الهدف الثاني من عرضية محسنة لإيجور أيضاً.

يذكر أن آخر لقاء جمع بين الشارقة قبل الدمج وخورفكان كان في دوري 2009، وهو الموسم الوحيد لخورفكان في دوري المحترفين، وانتهت المباراة بفوز الشارقة بثلاثية نواف مبارك وجيان كارلوس وهدف مدافع خورفكان طارق بلال في شباك فريقه.

مشاركة ميلوني

وكان العنبري قد أشرك أمس المدافع البرازيلي ميلوني «المقيم»، بديلاً لماجد سرور بداعي الإصابة، وسيف راشد بديلاً لعمر جمعة، ومحمد عبدالباسط بديلاً لمحمد الشحي.

أدار المباراة الحكم عمار الجنيبي، والذي ألغى هدفاً جميلاً لكورونادو في نهاية المباراة بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو «فار».

وهذه هي أول مباراة دورية يلعبها «الملك» على الملعب الأساسي بعد التحديثات التي طرأت على الاستاد البيضوي في كأس آسيا 2019، والثانية في الموسم الحالي، وكان «الملك» خسر أول مباراة رسمية في كأس الخليج العربي على يد ضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة.