شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العين تطلق بثها الفعلي عبر الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت قناة العين بثها الفعلي عبر الإنترنت، تزامناً مع انطلاق دوري الخليج أمس وفي تاريخ مميز، وكشف ذلك سهيل العبدول الرئيس التنفيذي للقناة برفقة علي سعيد الكعبي المستشار الإعلامي لنادي العين في الجلسة المصغرة التي جمعتهما يوم أمس الأول مع وسائل الإعلام المحلية باستاد هزاع بن زايد.

وذكر العبدول أن فكرة مشروع القناة كانت قبل سنة ونصف السنة وبعد البحث والدراسة لأندية الدولة المختلفة، وجد أن أفضل مكان لتحقيق النجاح هو نادي العين، نظراً للاحترافية العالية في العمل، بجانب القاعدة الجماهيرية العريضة التي يتمتع بها، إضافة إلى أسلوب التعامل مع الإعلام.

وأوضح العبدول أن الفترة السابقة من البث كانت تحضيرية للانطلاقة الفعلية عبر الإنترنت، وسيكون مستقبلاً على منصة الأقمار الصناعية. وأكد العبدول أن الهدف الرئيسي من القناة هو تبني مواهب وطنية واكتشافها وصقلها في المجالات المتنوعة في الإعلام. موضحاً أن القناة ستعكس الصورة الرائعة لدار الزين في كل مناحي الحياة الاجتماعية والتراثية والسياحية، بجانب الشق الرياضي.

وذكر الرئيس التنفيذي أن هناك حزمة من البرامج سيتم تقديمها، فهناك نشرة يومية تعنى بأخبار المدينة الخضراء، ثم هناك برنامج العين مباشر ويتم تقديمه على مدار يومين متواصلين ويسلط الضوء على فريق العين واستعداداته قبل المباراة، وكذلك في نفس يوم المباراة ورصد ردود الأفعال، إضافة إلى برنامج خاص بالجماهير.