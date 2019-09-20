الجزيرة يتخطى الظفرة بهدفي العطاس وكينو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

فاز الجزيرة على الظفرة 2-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، في استاد محمد بن زايد، وشهدت ظهوراً عادياً ل«فخر أبوظبي»، رغم أنه ضم أبرز صفقات الموسم، عبر التعاقد مع لاعبين مميزين، من بينهم عمر عبدالرحمن «عموري» الذي شارك في آخر 25 دقيقة، بديلاً لعامر عبدالرحمن.

وانتظر الجزيرة حتى الدقيقة 43 ليسجل الهدف الأول عبر المدافع محمد العطاس، ثم أضاف البرازيلي كينو أفضل لاعب في اللقاء الهدف الثاني في الدقيقة 93.

وكان كينو الأكثر نشاطاً وفرصاً على المرمى، وكاد يفتتح التسجيل بعد ثماني دقائق، عندما انطلق على الجبهة اليسرى، وراوغ ثم سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء أصابت العارضة.

وبقي الظفرة صامداً دفاعياً حتى قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، عندما رفع عبدالله رمضان عرضية من الجهة اليمنى قابلها المدافع الدولي محمد العطاس برأسية رائعة في شباك خالد السناني. وكاد علي مبخوت يضيف الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 45، بعدما اخترق منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم.

ضغط قوي

بدأ الشوط الثاني بضغط قوي من الظفرة لإدراك التعادل. وسدد خالد باوزير ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 52 تصدى لها الحارس علي خصيف.

وكان الخطر مجدداً من البرازيلي الرائع كينو الذي راوغ ثلاثة لاعبين وسدد كرة أصابت قائم الظفرة الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد لاعبه سلطان السويدي.

وشارك «عموري» في الدقيقة 75 بديلاً لعامر عبدالرحمن، وقد برهن على تميزه بسرعة عبر عدة تمريرات رائعة.

وتوج كينو مجهوده بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. حيث سدد البرازيلي كرة رائعة بعد تمريرة من علي مبخوت، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة بهدفين نظيفين.