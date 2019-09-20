علي الظبياني: «الريموت كنترول» سيد الموقف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإعلامي علي الظبياني مقدم برنامج «ملاعبنا» بالشارقة الرياضية، أن الإثارة في البرامج تعود أولاً للجمهور فهو مسؤول عن اختياراته وهو حر في مشاهدة أي برنامج، ما يعني أنه إذا ما رآها ظاهرة سلبية عليه أن يهجر هذا البرنامج، وهو ما يعني أن «الريموت كونترول» هو سيد الموقف على حد قوله.

وقال الظبياني: «الحوار الهادئ غائب إلا قليلاً، وبالفعل توجد برامج لا هدف لها إلا الإثارة ولأنني لا أعرف النيّات فلا أعرف هل هذه الإثارة متعمدة وموجهة أم لحظية الموقف».

وبسؤاله عن المسؤول عن الإثارة في أي برنامج، قال الظبياني: «قد يتعمد المذيع إحداث إثارة عبر التنقيب في الخلافات من أجل جذب الجمهور، وقد يكون محلل ما اشتهر بعشقه للإثارة وحبه لمتعة الصراع على الهواء، وعلى أي حال فإن الجمهور يعرف الجميع ويستطيع أن يميز الخبيث من الطيب وهو حر في اختياراته».

ويرى الظبياني أن البرنامج الذي لا قضية له لن يتوقف المشاهد عنده كثيراً وسيهجره على الفور، قائلاً: «ما الذي يجعل برنامجاً لا هم له سوى تحليل مشكلة مدرب ما مع لاعب بفريقه، هذا أمر لا يحتاج لنصف ساعة من التحليل، كذلك ما الذي يهم المشاهد في أن يفتح برنامج ما أبوابه لمناقشة راتب مدرب أو لاعب ما، كل هذه أمور لا ينبغي التوقف عندها كثيراً». وأضاف الظبياني: «هناك قضايا أهم ينبغي على البرامج التوقف عندها كعدد المحترفين الأجانب وهل من الأفضل أن يصبح العدد 2 أم 3 أم 4، كذلك أساليب الاحتراف الحقيقي، ومدارس الكرة والأكاديميات وغيرها من الموضوعات الأهم».

وطالب الظبياني كل المحللين والمعلقين بتنحية انتماءاتهم جانباً، فقال: «إذا ما تدخلت المصالح والانتماءات في آراء المحلل والمذيع فعلى البرنامج السلام، لا ينبغي أن نرى الانتماءات تغلب على الآراء إن أردنا أن نكون محايدين».

وحول رأيه في تحليل أداء الحكام على الهواء، قال الظبياني: «الحكم رجل يمارس مهنة وله دور مؤثر في النتيجة بشكل أو بآخر، وبالتالي فلا أرى غضاضة في تحليل أداء الحكام على الشاشة بشرط أن يكون المحلل صافي النية فقط كما يشترط ألا يبدي أي برنامج رأياً في الحكم قبل انطلاق المباراة، وبالطبع فإن حدوث ذلك بين شوطي المباراة مرفوض تماماً، لأنه قد يؤثر في أداء الحكم في الشوط الثاني لو وصلت له آراء المحللين بأي طريقة».