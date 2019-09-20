بخيت سعد: أتوقع دورياً استثنائياً ومثيراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:حسن الخميس

أكد بخيت سعد، نجم كرة القدم الإماراتية ولاعب نادي الشباب السابق، أن دوري هذا العام سيكون الأقوى والأكثر إثارة وندية.

أشار بخيت إلى أن ملايين الدولارات والدراهم التي تم دفعها من قبل الأندية للاعبين الأجانب والمواطنين ستلقي بظلالها على منافسات الموسم الذي بدأ ساخناً ولافتاً بلقاء السوبر الأخير، أول مسابقات الموسم، والذي حسم لصالح الشارقة بطل الدوري على حساب شباب الأهلي.

وأشار بخيت سعد إلى أن هناك عدداً من الأندية المرشحة بقوة للمنافسة على ألقاب الموسم الجديد، منها العين الذي نجح في ضم كايو الوصل هذا الموسم، بجانب الجزيرة بقيادة علي مبخوت وعموري وباقي الأندية كشباب الأهلي والوحدة.

وذكر: هناك عدد من الفرق التي سيكون لها حضور رغم حداثة عهدها في دوري المحترفين، كفريق خورفكان القادم بقوة من الخلف، والذي أظهر لاعبه مستوى جيداً ومميزاً خلال مواجهاته الرسمية الأخيرة أمام الجزيرة في كأس الاتحاد، وأخيراً أمام الوصل؛ حيث فاز على الفهود وديّاً 3 - 1.

وأكد بخيت أن الأجانب الجيدين أصحاب الخبرة سيكون لهم الكلمة العليا هذا الموسم، وسيُسهمون في إحداث الفارق المطلوب في عدد من الأندية.

وذكر أن فريق الشارقة بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري مطالب بعد الفوز بالدوري والسوبر بإضافة لقب آخر هذا الموسم، خاصة في ظل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومساندة جماهيره الغفيرة التي تتميز بولائها له، وهي دائماً خلفه تسانده بقوة، وكانت الموسم الماضي وراء فوزه بلقب الدوري؛ حيث وقفت بجانبه خلال المواجهات الصعبة التي تعرض لها «الملك» أواخر الماضي، ولولا الجمهور ما حقق الشارقة درع الدوري.

وذكر بخيت، «أعتقد أن العنبري سيواصل تألقه هذا الموسم أيضاً؛ لأنه زرع في لاعبيه حب المنافسة والإصرار على الوصول إلى تحقيق الأهداف».

وأكد أن هذا الموسم سيكون مميزاً من ناحية الكشف عن تألق لاعبين جدد مواطنين وأجانب، مشيراً إلى أن علي مبخوت وعموري سيشكلان ثنائياً استثنائياً هذا الموسم، بجانب محمد جمعة «بيليه» من شباب الأهلي، وعلي صالح أحد المميزين في الوصل.

وأكد بخيت سعد أن علي مبخوت نجم الجزيرة والمنتخب الوطني هو خليفة عدنان الطلياني في الملاعب الإماراتية، وهذا ما أكده خلال مباراة المنتخب الأخيرة مع ماليزيا قبل أيام وخلال مشاركاته في مسابقة الدوري المقبل.

علي مبخوت «خليفة» عدنان الطلياني في ملاعبنا