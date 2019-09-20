كايو: البداية من ملعبنا تمنحنا حافزاً للفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

شدد البرازيلي كايو زاناردي، المدير الفني لفريق النصر، على أهمية تحقيق فريقه الفوز على حساب الوصل في انطلاقة مشوار الفريقين بدوري الخليج العربي.

وقال: «سنبدأ منافسات الدوري بعد تحضيرات قوية قمنا بها في المعسكر الإعدادي وبعد خوض 3 مباريات في بطولة كأس الخليج العربي، إنها لحظة مهمة بالنسبة لنا حين نبدأ الدوري بمواجهة فريق الوصل في الديربي، خاصة أننا سنخوض المباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا عكس السنوات السابقة، وهذا يمنحنا دافعاً قوياً لتقديم أفضل ما لدينا في المباراة».

أضاف: «منذ بداية المعسكر وحتى الآن، اجتهدنا في التدريبات من أجل الوصول إلى أفضل المستويات الفنية، خضنا 4 مباريات ودية وحققنا الفوز فيها جميعاً، ومن ثم لعبنا 3 مباريات في بطولة كأس الخليج العربي، وبالتأكيد فإن مستوانا الآن قد اختلف تماماً عن السابق، ومع بداية الدوري سنظهر بشكل أقوى ونحن مستعدون تماماً لخوض مباراة الوصل، ونسعى إلى تقديم أداء جيد وحصد النقاط الثلاث».

وعن مشاركة بافيز في المباراة من عدمها، قال البرازيلي كايو: «حتى الآن الأمر غير واضح، فاللاعب عاد إلى التدريبات منذ 12 يوماً، وهو يتدرب بشكل جي،د خاصة أن الحمل البدني يزيد في التدريبات بشكل يومي، وأعتقد أن مشاركته في المباراة من عدمها ستتحدد قبل المباراة».

وفيما يتعلق بفوز النصر على الوصل في المباراتين السابقتين قال مدرب العميد: «كل مباراة تختلف عن سابقتها، ومباريات الموسم السابق، أصبحت من الماضي، تفكيرنا الآن على المواجهة القادمة خاصة أن الديربي يبقى له حساباته الخاصة، والكل داخل منظومة الرياضة يستعد له بشكل قوي».

وأضاف: «نخوض كل مباراة على حدة، والآن نركز فقط في المباراة القادمة التي سنقاتل فيها من أجل تحقيق الفوز، خاصة أننا سنخوضها على ملعبنا، وأدعو الجماهير إلى الحضور في المباراة بشكل مكثف وخوض اللقاء معنا؛ لأن حضورهم سيعطي للاعبين دفعة معنوية قوية للفوز وحصاد الثلاث نقاط».

من جانبه قال البرتغالي توزيه لاعب الفريق خلال المؤتمر إن فريقه أصبح جاهزاً للقاء الديربي، وقال: «يسعى جميع اللاعبين من أجل الظهور بشكل جيد، خاصة أننا سنخوض المباراة على ملعبنا، وأعتقد أن أداءنا في مباريات الدوري سيختلف تماماً عن المباريات السابقة؛ لأننا سنخوض مباريات الدوري بالتشكيلة الأساسية للفريق، وهذا سيجعل الأمر مختلفاً عن السابق».

وعن تجربته مع النصر، قال اللاعب: «في البداية تواصلت مع لاعبين سابقين لعبوا في الدوريات الخليجية، والكل تحدث بشكل مميز عن الدوري الإماراتي وعن المنافسة به، وحين جئت إلى هنا وجدت الأمر كما قيل لي، وأنا سعيد حقاً بالتواجد مع النصر، خاصة بعد الاستقبال الرائع الذي حظيت به من الجهاز الفني واللاعبين، وأسعى إلى تقديم أفضل ما لدي في المباريات القادمة لمساعدة الفريق على الفوز بصورة دائمة».