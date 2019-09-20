البرامج.. بين موضوعية الطرح والإثارة المصطنعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:عصام هجو

لا أحد يستطيع إنكار تطور البرامج التليفزيونية الرياضية في السنوات الأخيرة. وللإعلام الرياضي بتعدد وسائله المختلفة من الصحافة الرياضية والبرامج الرياضية الإذاعية والتلفزيونية، دور كبير في جذب الجمهور وفتح أبواب الشهرة والاحتراف الرياضي أمام الرياضيين، كما يمكنه التأثير في كل ما له علاقة بالسلوك الإنساني في المجال الرياضي.

ويفترض أن البرامج الرياضية مطالبة بتقديم رسائل إعلامية رياضية مستنيرة، إذ تكمن الوظيفة الرئيسية لها في إحاطة الجمهور علماً بالأخبار الصحيحة والمعلومات الصادقة والواضحة والحقائق الثابتة والموضوعية التي تساعد على تكوين حالة أو رأي في واقعة أو حادثة أو مشكلة أو موضوع مهم يتعلق بالمجال الرياضي.

لكن المتابع لكثير من البرامج الرياضية، سيجد أن المشهد الكروي اتسعت فيه نوافذ التحليل والمتابعة المغلوبة بالميول أحياناً وتجمهر حولها من يظن أنها تنتصر لميوله وتوافق تطلعاته، فهاج وماج في الأفق تلاسن عال وصراخ متزايد بات يتبع كل مباراة تقريباً.

هذه النوافذ التي تضم بعض القنوات المسموعة والمرئية مشكلتها أنها تكاد تنظر للإعلام على أنه إثارة لا غير، لذلك أخذ يعلو فيها صوت الهمز واللمز وكتابة التعليقات إلى حد التجريح والإساءة والتحامل وفق ما يرى البعض.

ويرى آخرون أن بعض المحللين باتوا يتواجدون للدفاع فقط عن النادي الذي يشجعونه، لدرجة تصل إلى إحداث حالة الفوضى أثناء النقاش، حتى إن مقدم البرنامج لا يستطيع إيقافهم، ولم يعد خافياً أن بعض البرامج الرياضية في القنوات العامة والرياضية سلكت طريقاً مختلفاً عن واقعها فابتعدت عن تقديم المعلومة التي يبحث عنها المتلقي، والمتابع الدائم للبرامج الرياضية يرى أنه يمكن بسهولة تصنيفها من حيث محتواها إلى إثارة مفتعلة بين الضيوف تذكرك ب «صراع الديكة»، وإثارة موضوعية ذات مغزى ورسالة عندما تتم مناقشة قضية أومشكلة ما، وهذه وقفة معها من خلال بعض المتابعين والمشاركين فيها.