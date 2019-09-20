البطائح يهزم خورفكان ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

حجز نادي البطائح أولى البطاقات المؤهلة إلى نصف نهائي «كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات»؛ بعد فوزه على نادي خورفكان، أمس الأول، (3-2) رافعاً رصيده إلى 9 نقاط، وتجمد رصيد خورفكان في 4 نقاط؛ بعد أن أصبحت البطاقة الثانية لفرق المجموعة الأولى محصورة بين خورفكان والحمرية المتساويين في محطة 4 نقاط، ولم يشفع للنصر فوزه على اتحاد كلباء (4-1)؛ ليصبح خارج المنافسة، بتساويه في النقاط مع الحمرية وخورفكان؛ بعد أن أكمل مبارياته في الدور التمهيدي؛ لأن أي نتيجة ينتهي عليها لقاء الجولة الختامية في الدور التمهيدي بين خورفكان والحمرية ستعصف بالنصر خارج دائرة المنافسة.

وفي دوائر المجموعة الثانية ينحصر التنافس بين الظفرة ودبا الحصن لمرافقة شباب الأهلي الذي يمتلك 6 نقاط، وحجز أولى بطاقات التأهل لنصف النهائي في المجموعة الثانية، ولم يتحدد مصير صدارته للمجموعة إلا بعد نهاية مباراته مع مليحة، ومباراة الظفرة ودبا الحصن؛ حيث يتنافسان على مرافقة شباب الأهلي إلى نصف النهائي والمقرر لهما، يوم الاثنين القادم، على ملعبي صالتي مليحة والظفرة.

وحظيت مباراة البطائح وخورفكان، أمس، بحضور إداري كبير تقدمه حمد بن حمودة رئيس مجلس إدارة البطائح، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة خورفكان، وسعيد العاجل عضو اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وحران مبارك الجزيعي نائب رئيس مجلس إدارة البطائح، وعبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام للنادي، ومحمد عبد الله الكتبي المدير المالي، وإبراهيم سلطان نائب رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وخالد مراد الرئيسي عضو مجلس الإدارة.

وكانت المباراة شهدت احتجاجاً من لاعبي خورفكان على قرارات التحكيم وعلى البطاقة الحمراء التي نالها سعود خالد، وأرجع أنور محمد مدرب فريق خورفكان الخسارة إلى الأخطاء التحكيمية على حسب قوله.

وأضاف: إن فريقه لعب مباراة كبيرة وكان قريباً من تحقيق التعادل؛ لكن أخطاء التحكيم أثرت في مجريات المباراة، وقال: «ما زالت أمامنا فرصة كبيرة للتأهل إلى نصف النهائي، والحظوظ متساوية مع فريق الحمرية؛ من خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين».

ويلتقي الحمرية مع مستضيفه خورفكان، يوم الثلاثاء القادم، وتجري خلالها في نفس التوقيت مباراة البطائح واتحاد كلباء، وهي مباراة تعد تحصيل حاصل لفريق البطائح الذي حسم صدارة المجموعة الأولى، وأيضاً بالنسبة لفريق كلباء الذي أصبح خارج دائرة المنافسة، وستكون المباراة في طور تجريب اللاعبين، وخطط اللعب للجهاز الفني للفريقين.