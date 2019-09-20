النصر يستقبل الوصل في ديربي بر دبي.. والعين يلتقي كلباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تختتم مساء اليوم، منافسات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي مع ثلاث مواجهات تبرز فيها ديربي بر دبي بين النصر والوصل، في الوقت الذي سيلتقي العين مع اتحاد كلباء، على أن يستقبل الفجيرة ضيفه الوحدة.

وكانت الجولة افتتحت، أمس؛ حيث استقبل حتا ضيفه شباب الأهلي، بينما واجه الشارقة حامل اللقب ضيفه خورفكان الصاعد. وواجه بني ياس ضيفه عجمان في الشامخة، بينما استقبل الجزيرة ضيفه الظفرة في ملعب البطولات.

سيحتاج كل من النصر والوصل حين يلتقيان في الديربي الأول هذا الموسم الذي سيقام على أرض استاد آل مكتوم في التاسعة والربع مساء.

وسيكون الديربي، اختباراً حقيقياً لقدرات كل فريق من أجل تقديم أوراق اعتماده لجماهيره، خاصة أن الانتصار في المباراة الأولى وفي الديربي سيكون بمثابة الدافع الكبير في حلبة المنافسة.

يحمل الديربي الرقم 89 بين الفريقين في تاريخ مواجهتهما في المسابقة، وإن كانت الكفة تميل لصالح العميد في عصر الاحتراف، حين تغلب الأزرق على المنافس الأصفر 10مرات مقابل 5 للفهود، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

ويحتاج النصر إلى استغلال عامل الأرض، وإن كان لم يوفق في تحقيق الكثير من الانتصارات على ملعب آل مكتوم بحلته الجديدة. ويعول العميد على تواجد الهداف الإسباني نيغريدو، بينما سيكون كواس مصدر الخطورة في تشكيلة المدرب البرازيلي كايو، الذي يمتلك العديد من الأوراق الرابحة في تشكيلته.

وسيبقى قرار مشاركة اللاعب بافيز، رهن قرار الجهازين الطبي والفني، خاصة بعدما غاب اللاعب عن المباريات السابقة في كأس الخليج العربي بسبب الإصابة.

أما الوصل الذي عرف حلاوة النتائج الإيجابية في مستهل الموسم الحالي، قبل أن يسقط للمرة الأولى أمام الفجيرة، فسيكون البرازيليين ليما وويلتون سواريز القادم من الشارقة فرس الرهان في تشكيلة المدرب الروماني ريجيكامب مع الجناح الواعد علي صالح الذي تحول إلى عنصر أساسي في تشكيلة الفهود أو حتى منتخبنا الوطني.

ويأمل المدرب أن يوفق الرباعي الدفاعي في الحد من خطورة المنافس، وإلغاء مصادر الفاعلية الهجومية، أملاً في الخروج من الملعب «الفيروزي» بالعلامة الكاملة.

وكان الوصل أجرى تغييرات واسعة على تشكيلته؛ حيث سيتولى البرازيلي جالفاو قيادة خط الدفاع، على أن يتكفل الأكوادوري الدولي جايبور في تولي قيادة وسط الميدان مع خميس إسماعيل وعلي سالمين.

العين- اتحاد كلباء:

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يستهل فريق العين رحلته في دوري الخليج العربي هذا الموسم بلقاء مع ضيفه اتحاد كلباء في السادسة و45 دقيقة على أرض استاد هزاع بن زايد.

ويخوض الزعيم لقاء اليوم بحلته الفنية الجديدة مع المدير الفني الكرواتي ايفان ليكو، أملاً في تحقيق النجاح المنشود، وتلميع الصورة بعد المستوى المتواضع في الدور الثاني الموسم الماضي.

ويأمل العين أن يوجه من خلال مباراة اليوم، رسالة شديدة اللهجة إلى المنافسين، مستفيداً من الأوراق الرابحة في تشكيلته، خاصة بعدما دعم صفوفه بالهداف البرازيلي كايو لاعب الوصل السابق، إلى جانب التوغولي كودجو والجزائري مزيان.

وسيحتاج العين إلى بداية قوية، تعيد الثقة بالفريق إلى جماهيره التي ستؤازره أملاً في استرداد الدرع التي نالها 13 مرة من قبل.

ويولي المدرب الكرواتي، أهمية كبيرة للشق الدفاعي، بتواجد الجوكر الياباني شيوتاني ومعه المخضرم إسماعيل أحمد ومن خلفهم الحارس الأمين خالد عيسى.

أما اتحاد كلباء، الذي ثبت موقعه بين الكبار للمرة الأولى في الموسم الماضي، فسيكون بأمس الحاجة إلى تقديم كل ما في جعبته حتى يخرج غانماً بالنقاط الثلاث من بين براثن الفريق المرشح لنيل الدرع.

ولم تكن نتائج النمور إيجابية في المباريات الثلاث التي لعبها في كأس الخليج العربي، مما زرع الشكوك لدى عشاق الفريق، رغم كل التعاقدات التي قام بها النادي في الميركاتو.

وضم كلباء في ميركاتو الصيف: الأردني ياسين البخيت (دبا الفجيرة) والمهاجم التوغولي بينيل مالابا (فينيلو الهولندي)، والمدافع البرازيلي الدولي السابق ادريانو هنريكي (كورينثيانز).

ولم تقتصر التدعيمات على اللاعبين الأجانب، بل ضم النادي ناصر عبد الهادي (الوحدة)، ويوسف الزعابي (الوصل)، وعبد السلام محمد (بني ياس)، وخالد شماريخ (الإمارات)، يعقوب الحوسني (الجزيرة)، وإبراهيم سرحان (الفجيرة)، ووليد عمبر (شباب الأهلي)، وسعيد المنهالي (العين)، والبرازيلي كايناندرو سانتوس (فاسكو داغاما- مقيم)، مما سيجعل المدرب الإيطالي فيفياني أمام تحدي تسخير كل تلك العناصر في توليفته الأساسية.

الفجيرة- الوحدة:

سيكون تصريح أحمد الرميثي، رئيس شركة الوحدة لكرة القدم بأن هدف العنابي الفوز بالدرع أو استقالته من منصبه، الدافع الأكبر لأصحاب السعادة حين يبدأ مشواره في المسابقة من ملعب الفجيرة ويحل ضيفاً على المنافس الأحمر في السادسة و45 دقيقة مساء اليوم.

ويتطلع الوحدة الذي بدل جلده الفني بالتعاقد مع المدرب موريس شتاين بدلاً من تين كات إلى بداية قوية بنيل النقاط الثلاث في الخطوة الأولى من رحلة الألف ميل قبل الوصول إلى منصة التتويج.

ويعول الوحدة على تواجد الهداف التاريخي الأرجنتيني تيغالي في تشكيلته الأساسية ومعه المخضرم إسماعيل مطر أملاً في الوصول إلى مرمى المنافس.

وستترقب الجماهير المستوى الذي سيكون عليه الإسباني كارليتوس، الذي سيخوض المباراة الأولى بالقميص العنابي، بعدما تعاقد معه النادي بدلاً من البرازيلي ليوناردو، الذي رحل إلى شباب الأهلي.

وسيحاول العنابي، الحذر من المنافس وإن كان تغلب عليه قبل أسبوعين في مستهل رحلتهما في مسابقة كأس الخليج العربي، ويعتمد الفريق على خبرة حمدان الكمالي والكوري ريم من أجل قيادة خط الدفاع.

ولن يألو الفجيرة جهداً تحت قيادة مديره الفني ولاعبه السابق الجزائري مجيد بوقره في إغلاق منافذ الوصول إلى مرماه، من أجل السعي للحد من خطورة المنافس.

وسيعتمد المدرب الجزائري في تجربته الجديدة كمدرب في ملاعبنا على الروح المعنوية التي كسبها الذئاب من فوزهم على الوصل في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي.

ويعول الذئاب، على خبرة اللاعب البرازيلي فرناندو غابرييل ومعه الثلاثي الجديد المكون من الإيفواري مارشال كواسي والبرازيلي جوناثان بينيتز لاعب التعاون السعودي السابق والليبيري ويليام جيبور،الذي لا يزال الوداد يتمسك بأحقية التعاقد معه.

وستكون مباراة اليوم المواجهة رقم 15 بين الفريقين كانت خلالها الكفة عنابية، بتحقيق الانتصار 11 مرة مقابل الفوز مرتين للفجيرة والتعادل مرة واحدة.