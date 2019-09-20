شكرا لقرائتكم خبر عن الريسي: فرسان الإمارات حققوا إنجازاً مذهلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بأسمى آيات التهاني إلى قيادة الدولة الرشيدة، وشعب الإمارات؛ بعد تألق فرسان الإمارات في «مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة».

وأعرب الريسي عن فخره الشديد، وسعادته الغامرة بهذا الفوز الكامل بكل المقاييس، والذي يتم للمرة الأولى في تاريخ الدولة؛ بالحصول على اللقب مرتين متتاليتين، وبالفوز بالمراكز الخمسة الأولى في دخول جماعي مبهر، دفع جميع الحضور من الفرق المشاركة والجماهير إلى التصفيق الحاد؛ إعجاباً بهذا الإنجاز المذهل.

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